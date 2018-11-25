У РФ заявили, що українські кораблі, які вийшли з Бердянська, повернулися назад

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Раніше повідомлялося про захоплення трьох українських кораблів російською стороною

У Федеральній службі безпеки Росії, коментуючи ситуацію в Азовському морі, заявили, що три українських корабля, які раніше вийшли з Бердянська, повернулися назад. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РосЗМІ.

Зокрема, в російському відомстві заявили, що три судна Військово-морських сил України, які прямували з порту Бердянська на Азовському морі в бік Керченської протоки, "лягли на зворотний курс".

У ФСБ заявили, що зазначені кораблі повертаються в Бердянськ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні, 25 листопада, Росія атакувала українські кораблі в Керченській протоці. Як відомо, Росія захопила три корабля Військово-морських сил (ВМС України). Йдеться про захоплення двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдового буксира "Яни Капу".

На даний момент через ситуацію на Азові президент України Петро Порошенко проводить засідання військового кабінету.

Крім того, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков оприлюднив відео агресії РФ в Азовському морі.