РФ захватила три корабля ВМС Украины

Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Захвачены два бронекатера и рейдовый буксир

Россия захватила три корабля Военно-морских сил (ВМС Украины). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Украинский милитарный портал".

Отмечается, что захвачены два бронекатера и рейдовый буксир. Речь идет о захвате двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу".

Украинские военные закрылись в кораблях. Россияне буксируют захваченные суда.

Напомним, Россия атаковала украинские корабли в Керченском проливе, в результате чего ранен один член экипажа ВМС Украины. Поврежден малый бронированный артиллерийский катер "Бердянск". Катер потерял ход.

В Азовском море в воскресенье, 25 ноября, утром российский пограничный корабль протаранил буксир Военно-морских сил (ВМС) Украины. Федеральная служба безопасности Российской Федерации заявила, что украинские корабли пересекли российскую границу и вошли в территориальные воды РФ. Кроме того, в ФСБ РФ отметили, что у них не было заявки на проход украинских кораблей и в график прохода они включены не были.

В Минобороны Украины отметили, что это не соответствует действительности - катер ВМС Украины "Бердянск" связался с береговым постом Федеральной службы безопасности России и морскими портами Керчь и Кавказ и сообщил, что собирается пройти через Керченский пролив, направляясь в Мариуполь.