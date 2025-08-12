РФ завдала ракетного удару по навчальному підрозділу ЗСУ: є жертва і поранені

Росія в ніч на 12 серпня завдала ракетного удару по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗСУ. Внаслідок атаки є жертва та поранені військові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська ЗСУ в Telegram.

Як зазначається, оповіщення особового складу було здійснено належним чином одразу після надходження сигналу "Ракетна небезпека".

"Попри вжиті заходи безпеки, під час переміщення до обладнаних укриттів та сховищ, група військовослужбовців потрапила в зону ураження касетних боєприпасів", - йдеться у повідомленні.

Станом на 9:00 відомо про одного загиблого та 11 поранених різних ступенів тяжкості. Ще 12 військових вернулося за медичною допомогою зі скаргами на акубаротравму та гострий стрес.

На місці удару працюють відповідні екстрені служби. Пораненим надається необхідна медична допомога.

"З метою збереження життя та здоров’я людей триває постійна робота з обладнання навчальних центрів, полігонів та інших військових об’єктів надійними укриттями. Крім того, вживаються додаткові заходи безпеки для захисту військовослужбовців під час ракетних та повітряних атак ворога", - додали Сухопутні війська.