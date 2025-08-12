ua en ru
РФ завдала ракетного удару по навчальному підрозділу ЗСУ: є жертва і поранені

Україна , Вівторок 12 серпня 2025 09:21
РФ завдала ракетного удару по навчальному підрозділу ЗСУ: є жертва і поранені Фото: РФ атакувала навчальний підрозділ ЗСУ (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росія в ніч на 12 серпня завдала ракетного удару по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗСУ. Внаслідок атаки є жертва та поранені військові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська ЗСУ в Telegram.

Як зазначається, оповіщення особового складу було здійснено належним чином одразу після надходження сигналу "Ракетна небезпека".

"Попри вжиті заходи безпеки, під час переміщення до обладнаних укриттів та сховищ, група військовослужбовців потрапила в зону ураження касетних боєприпасів", - йдеться у повідомленні.

Станом на 9:00 відомо про одного загиблого та 11 поранених різних ступенів тяжкості. Ще 12 військових вернулося за медичною допомогою зі скаргами на акубаротравму та гострий стрес.

На місці удару працюють відповідні екстрені служби. Пораненим надається необхідна медична допомога.

"З метою збереження життя та здоров’я людей триває постійна робота з обладнання навчальних центрів, полігонів та інших військових об’єктів надійними укриттями. Крім того, вживаються додаткові заходи безпеки для захисту військовослужбовців під час ракетних та повітряних атак ворога", - додали Сухопутні війська.

Удари по полігонах

Нагадаємо, на початку літа росіяни активізували удари по навчальних центрах та полігонах українських військ. Так, 1 червня Росія вдарила ракетою "Іскандер" по 239-му полігону у Дніпропетровській області. Внаслідок атаки загинули 12 людей, ще понад 60 поранені.

Після трагедії тодішній командувач Сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий пішов у відставку.

Крім того, 4 червня ворог завдав ракетного удару по навчальному підрозділу у Полтавській області. А 22 червня окупанти атакували тренувальний полігон однієї з механізованих бригад під час занять військових.

Після терористичних ударів РФ головком ЗСУ Олександр Сирський заборонив скупчення військових на полігонах.

