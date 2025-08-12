ua en ru
РФ нанесла ракетный удар по учебному подразделению ВСУ: есть жертва и раненые

Украина, Вторник 12 августа 2025 09:21
РФ нанесла ракетный удар по учебному подразделению ВСУ: есть жертва и раненые Фото: РФ атаковала учебное подразделение ВСУ (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия в ночь на 12 августа нанесла ракетный удар по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск ВСУ. В результате атаки есть жертва и раненые военные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска ВСУ в Telegram.

Как отмечается, оповещение личного состава было осуществлено должным образом сразу после поступления сигнала "Ракетная опасность".

"Несмотря на принятые меры безопасности, во время перемещения в оборудованные укрытия и убежища, группа военнослужащих попала в зону поражения кассетных боеприпасов", - говорится в сообщении.

По состоянию на 9:00 известно об одном погибшем и 11 раненых различной степени тяжести. Еще 12 военных вернулось за медицинской помощью с жалобами на акубаротравму и острый стресс.

На месте удара работают соответствующие экстренные службы. Раненым оказывается необходимая медицинская помощь.

"С целью сохранения жизни и здоровья людей продолжается постоянная работа по оборудованию учебных центров, полигонов и других военных объектов надежными укрытиями. Кроме того, принимаются дополнительные меры безопасности для защиты военнослужащих во время ракетных и воздушных атак врага", - добавили Сухопутные войска.

Удары по полигонам

Напомним, в начале лета россияне активизировали удары по учебным центрам и полигонам украинских войск. Так, 1 июня Россия ударила ракетой "Искандер" по 239-му полигону в Днепропетровской области. В результате атаки погибли 12 человек, еще более 60 ранены.

После трагедии тогдашний командующий Сухопутных войск ВСУ Михаил Драпатый ушел в отставку.

Кроме того, 4 июня враг нанес ракетный удар по учебному подразделению в Полтавской области. А 22 июня оккупанты атаковали тренировочный полигон одной из механизированных бригад во время занять военных.

После террористических ударов РФ главком ВСУ Александр Сырский запретил скопление военных на полигонах.

