В РФ заразился коронавирусом министр энергетики

Глава Минэнерго РФ Александр Новак заразился коронавирусом. Он сейчас лечится в Москве.

Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, передает "Интерфакс".

Коронавирусом также заразились некоторые журналисты правительственного пула, которые должны были сопровождать Мишустина в его поездке по Дальнему Востоку. В Петропавловске-Камчатском несколько корреспондентов изолировали и доставили в Москву самолетом МЧС, под контролем врачей.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения пока не готова сказать, может ли российская вакцина от коронавируса использоваться по всему миру.

Также сообщалось, что связанные с Россией хакеры предпринимают попытки выкрасть данные о вакцинах от коронавируса, которые разрабатываются в Великобритании, США и Канаде.

Ранее сообщалось, что российский президент Владимир Путин, объявил, что его страна первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса.