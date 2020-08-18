У РФ заразився коронавірусом міністр енергетики

Голова Міненерго РФ Олександр Новак заразився коронавірусом. Він зараз лікується в Москві.

Про це заявив прем'єр-міністр Михайло Мішустін, передає "Інтерфакс".

Коронавірусом також заразилися деякі журналісти урядового пулу, які повинні були супроводжувати Мішустіна в його поїздці по Далекому Сходу. У Петропавловську-Камчатському кількох кореспондентів ізолювали і доставили в Москву літаком МНС, під контролем лікарів.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я поки не готова сказати, чи може російська вакцина від коронавірусу використовуватися по всьому світу.

Також повідомлялося, що пов'язані з Росією хакери роблять спроби викрасти дані про вакцини від коронавірусу, які розробляються у Великобританії, США і Канаді.

Раніше повідомлялося, що російський президент Володимир Путін оголосив, що його країна першою у світі зареєструвала вакцину від коронавірусу.