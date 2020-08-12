ВОЗ о российской вакцине от коронавируса: говорить о ее использовании рано

Фото: врач (РБК-Украина)

В организации не готовы сказать, можно ли эту вакцину применять массово

Всемирная организация здравоохранения пока не готова сказать, может ли российская вакцина от коронавируса использоваться по всему миру. При этом в организации считают, что у РФ есть технические возможности для ее создания.

Об этом заявила на брифинге 12 августа директор по управлению программами Ближневосточного офиса ВОЗ Рана Хадже.

"Российская вакцина прошла первые две фазы, теперь она проходит третью фазу тестирования. Она не прошла все эксперименты. Мы в прямом контакте с властями России и знаем, что Рф в целом имеет научные и технические возможности для создания вакцин… ВОЗ не готова на данный момент сказать, соответствует ли вакцина параметрам, чтобы использоваться по всему миру", - сказала Хадже.

Напомним, на днях российских президент Владимир Путин, объявил, что его страна первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса.

Ранее РБК-Украина писало, что связанные с Россией хакеры предпринимают попытки выкрасть данные о вакцинах от коронавируса, которые разрабатываются в Великобритании, США и Канаде.