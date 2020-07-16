ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Российские хакеры пытаются выкрасть данные о вакцинах от коронавируса, - NCSC

Лондон, Четверг 16 июля 2020 18:33
Российские хакеры пытаются выкрасть данные о вакцинах от коронавируса, - NCSC
Фото: хакеры атакуют центры разработки вакцин (УНИАН)
Автор: РБК-Украина

За атаками стоит известная группировка Cozy Bear

Связанные с Россией хакеры предпринимают попытки выкрасть данные о вакцинах от коронавируса, которые разрабатываются в Великобритании, США и Канаде. Зафиксированы хакерские атаки с использованием вредоносных программ и фишинга.

Об этом говорится в совместном заявлении Британии, США и Канады, опубликованном на сайте британского Национального центра кибербезопасности (NCSC).

В заявлении говорится, что хакерские атаки осуществляет группировка APT29 , которая также известна как Cozy Bear. По словам, директора по операциям NCSC Пола Чичестера, хакеры почти наверняка действуют в составе российских спецслужб.

"Мы осуждаем эти гнусные нападения на тех, кто выполняет жизненно важную работу по борьбе с пандемией коронавируса", - заявил он.

Как пишет Reuters, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков уже опроверг обвинения, которые "не подкреплены доказательствами".

В заявлении NCSC уточняется, что хакеры использовали фишинг и вредоносные программы.

"APT29, вероятно, продолжит атаковать организации, участвующие в исследованиях и разработках вакцин против COVID-19", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Британия обвинила Россию во вмешательстве в выборы 2019 года; в Лондоне утверждают, что Москва незаконно публиковала конфиденциальные документы, которые касались нового соглашения о свободной торговле между Британией и США.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины ВакцинахакерыКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь