Путин заявил о регистрации в России первой вакцины от COVID-19

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Вакцину зарегистрировали во вторник утром

Президент России Владимир Путин объявил о регистрации в Российской Федерации первой вакцины от коронавируса. По его словам, вакцину зарегистрировали во вторник утром.

Об этом сообщает издание "Известия".

"Насколько мне известно, сегодня утром впервые в мире зарегистрирована вакцина против новой коронавирусной инфекции", - заявил глава РФ на совещании с членами правительства.

Кроме того, глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко отметил, что вакцина от коронавируса показала высокую эффективность и безопасность

"Она работает достаточно эффективно, формирует иммунитет устойчивый и, повторяю, прошла все необходимые проверки", - заявил президент России.

Также Путин сообщил, что одна из его дочерей сделала прививку от коронавируса.

"Одна из моих дочерей сделала себе такую прививку. В этом смысле она поучаствовала в эксперименте. После первой прививки температура у нее была 38, на следующий день - 37 с небольшим и все", - заявил российский лидер.

Напомним, ранее в ВОЗ заявили, что для общего доступа к вакцине от COVID-19 необходимо более 100 млрд долларов.

Как сообщалось, американский лидер Дональд Трамп хочет получить вакцину от коронавируса к выборам президента.