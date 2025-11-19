РФ запустила по Україні "Кинджали": що відомо
Зранку, 19 листопада, в Україні масштабна повітряна тривога. Російські окупанти прямо зараз атакують Україну ракетами, включи аеробалістичні ракети "Кинджал".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації.
Моніторингові канали менше години тому повідомили, що зафіксовано зліт кількох літаків МіГ-31К. Наразі вже офіційно відомо, що був пуск як мінімум одного "Кинджалу".
"За повідомленням Повітряних Сил, зафіксовано пуск аеробалістичної ракети "Кинджал". Просимо залишатися в укриттях", - йдеться у повідомленні КМВА о 05:39.
Де оголосили тривогу
Станом на 05:48, карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал наразі продовжується по всій території України.
Масована атака РФ по Україні
Нагадаємо, що Росія цієї ночі вчергове здійснює комбіновану атаку по Україні. Зокрема, з самої ночі у багатьох областях були зафіксовані ворожі дрони.
Відомо, що прямо в ніч з 18 на 19 листопада росіяни атакували Харків 19 дронами. Внаслідок обстрілу пошкоджено супермаркет "Сільпо", житлові будинки, авто, а також у місті постраждали 32 людини.
Приблизно після 2-ї години ночі у Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування балістики. Після цього військові фіксували у повітряному просторі України швидкісні цілі.
Окрім того, вже під ранок росіяни запустили з акваторії Чорного моря крилаті ракети типу "Калібр", які досі фіксуються у повітряному просторі України.