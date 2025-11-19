ua en ru
РФ запустила по Украине "Кинжалы": что известно

Среда 19 ноября 2025 05:48
РФ запустила по Украине "Кинжалы": что известно Фото: зафиксирован пуск минимум одной ракеты "Кинжал" (wikipedia.org)
Автор: Эдуард Ткач

Утром, 19 ноября, в Украине масштабная воздушная тревога. Российские оккупанты прямо сейчас атакуют Украину ракетами, включи аэробаллистические ракеты "Кинжал".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской военной администрации.

Мониторинговые каналы менее часа назад сообщили, что зафиксирован взлет нескольких самолетов МиГ-31К. Сейчас уже официально известно, что был пуск как минимум одного "Кинжала".

"По сообщению Воздушных Сил, зафиксирован пуск аэробаллистической ракеты "Кинжал". Просим оставаться в укрытиях", - говорится в сообщении КМВА в 05:39.

Где объявили тревогу

По состоянию на 05:48, карта воздушных тревог выглядит так. Как можно увидеть, сигнал пока продолжается по всей территории Украины.

РФ запустила по Украине &quot;Кинжалы&quot;: что известно

Массированная атака РФ по Украине

Напомним, что Россия этой ночью в очередной раз осуществляет комбинированную атаку по Украине. В частности, с самой ночи во многих областях были зафиксированы вражеские дроны.

Известно, что прямо в ночь с 18 на 19 ноября россияне атаковали Харьков 19 дронами. В результате обстрела поврежден супермаркет "Сильпо", жилые дома, авто, а также в городе пострадали 32 человека.

Примерно после 2 часов ночи в Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения баллистики. После этого военные фиксировали в воздушном пространстве Украины скоростные цели.

Кроме того, уже под утро россияне запустили из акватории Черного моря крылатые ракеты типа "Калибр", которые до сих пор фиксируются в воздушном пространстве Украины.

