РФ запустила по Украине "Кинжалы": что известно

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской военной администрации.

Мониторинговые каналы менее часа назад сообщили, что зафиксирован взлет нескольких самолетов МиГ-31К. Сейчас уже официально известно, что был пуск как минимум одного "Кинжала".

"По сообщению Воздушных Сил, зафиксирован пуск аэробаллистической ракеты "Кинжал". Просим оставаться в укрытиях", - говорится в сообщении КМВА в 05:39.

Где объявили тревогу

По состоянию на 05:48, карта воздушных тревог выглядит так. Как можно увидеть, сигнал пока продолжается по всей территории Украины.