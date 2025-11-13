UA

В РФ задіяли резервні потужності НПЗ, щоб знизити вплив атак України, - Reuters

Ілюстративне фото: з серпня 2025 року Україна 58 разів атакували російські НПЗ (росЗМІ)
Автор: Антон Корж

Росія змушена використовувати резервні потужності нафтопереробних заводів через удари українських дронів. Завдяки такому рішенню попри численні атаки нафтопереробка у РФ скоротилася несуттєво.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Українські атаки далекобійними дронами на початку 2025 року та з серпня призвели до виведення з ладу щонайменше 20% потужностей російських НПЗ. Щонайменше 17 заводів були уражені дронами. Але загалом усі удари, сказали виданню джерела, призвели до падіння обсягів нафтопереробки у Росії лише на 6%.

Причина, як заявили джерела, нібито в тому, що російські НПЗ працювали не на повну потужність. Тому їм вдалося пом'якшити вплив атак на інфраструктуру, запустивши резервні потужності та відремонтувавши те, що піддавалося ремонту.

Загальні потужності РФ з переробки нафти оцінюються у 6,6 млн барелів щодня. Проте джерела заявили, що вони рідко використовуються повністю. Загальний обсяг нафтопереробки у РФ за підсумками жовтня склав 5,1 млн барелів на добу - що на 300 тисяч менше, ніж було раніше.

Наслідки ударів по НПЗ

Попри бравурні заяви Кремля про нібито "стабільність" ринку палива, в реальності наслідки українських ударів для росіян доволі болючі. Так, доходи РФ від нафти впали нижче, ніж було минулого року.

З початку 2025 року, в першому кварталі, українські дрони уразили шість великих російських НПЗ - Рязанський, Волгоградський, Саратовський, Туапсинський, Уфимський та Астраханський. А з серпня по кінець жовтня 2025 року було зафіксовано 58 ударів по об'єктах нафтової інфраструктури РФ. Найдальший удар був за 2000 кілометрів від кордону України.

Ще одна проблема для РФ - це отримання запчастин для обладнання на НПЗ з західних країн. Російські компанії заявляють, що нібито знайшли способи виробляти власне обладнання та імпортувати потрібне з Китаю - російського союзника.

Але через "сірі схеми" імпорту ремонти пошкоджених НПЗ затягуються. Таким чином, поки що незрозуміло, як довго росіян будуть рятувати резервні потужності на заводах.

Удари по НПЗ в РФ: останні новини

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 11 листопада невідомі дрони атакували НПЗ у російському Орську Оренбурзької області РФ. Він розташований у 1500 км від кордону з Україною. Пізніше це підтвердили у Генштабі ЗСУ та у Службі безпеки України.

До речі, раніше Служба безпеки України спільно з іншими силами безпеки та оборони завдала удару по нафтотерміналу в російському порту Туапсе.

Нещодавно два нафтопереробних заводи - нафтохімічний завод в Башкірії та Ніжегородський НПЗ - зупинили свою роботу після атаки дронів. Після них 6 листопада зупинив роботу Волгоградський НПЗ росіян.

