В РФ задіяли резервні потужності НПЗ, щоб знизити вплив атак України, - Reuters

Росія змушена використовувати резервні потужності нафтопереробних заводів через удари українських дронів. Завдяки такому рішенню попри численні атаки нафтопереробка у РФ скоротилася несуттєво.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Українські атаки далекобійними дронами на початку 2025 року та з серпня призвели до виведення з ладу щонайменше 20% потужностей російських НПЗ. Щонайменше 17 заводів були уражені дронами. Але загалом усі удари, сказали виданню джерела, призвели до падіння обсягів нафтопереробки у Росії лише на 6%.
Причина, як заявили джерела, нібито в тому, що російські НПЗ працювали не на повну потужність. Тому їм вдалося пом'якшити вплив атак на інфраструктуру, запустивши резервні потужності та відремонтувавши те, що піддавалося ремонту.
Загальні потужності РФ з переробки нафти оцінюються у 6,6 млн барелів щодня. Проте джерела заявили, що вони рідко використовуються повністю. Загальний обсяг нафтопереробки у РФ за підсумками жовтня склав 5,1 млн барелів на добу - що на 300 тисяч менше, ніж було раніше.
Попри бравурні заяви Кремля про нібито "стабільність" ринку палива, в реальності наслідки українських ударів для росіян доволі болючі. Так, доходи РФ від нафти впали нижче, ніж було минулого року.
З початку 2025 року, в першому кварталі, українські дрони уразили шість великих російських НПЗ - Рязанський, Волгоградський, Саратовський, Туапсинський, Уфимський та Астраханський. А з серпня по кінець жовтня 2025 року було зафіксовано 58 ударів по об'єктах нафтової інфраструктури РФ. Найдальший удар був за 2000 кілометрів від кордону України.
Ще одна проблема для РФ - це отримання запчастин для обладнання на НПЗ з західних країн. Російські компанії заявляють, що нібито знайшли способи виробляти власне обладнання та імпортувати потрібне з Китаю - російського союзника.
Але через "сірі схеми" імпорту ремонти пошкоджених НПЗ затягуються. Таким чином, поки що незрозуміло, як довго росіян будуть рятувати резервні потужності на заводах.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що 11 листопада невідомі дрони атакували НПЗ у російському Орську Оренбурзької області РФ. Він розташований у 1500 км від кордону з Україною. Пізніше це підтвердили у Генштабі ЗСУ та у Службі безпеки України.
До речі, раніше Служба безпеки України спільно з іншими силами безпеки та оборони завдала удару по нафтотерміналу в російському порту Туапсе.
Нещодавно два нафтопереробних заводи - нафтохімічний завод в Башкірії та Ніжегородський НПЗ - зупинили свою роботу після атаки дронів. Після них 6 листопада зупинив роботу Волгоградський НПЗ росіян.