ua en ru
Вт, 11 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Пролетіли 1400 км. Дрони СБУ уразили російський НПЗ в Орську (фото, відео)

Вівторок 11 листопада 2025 16:33
UA EN RU
Пролетіли 1400 км. Дрони СБУ уразили російський НПЗ в Орську (фото, відео) Фото: дрони СБУ уразили російський НПЗ в Орську (росЗМІ)
Автор: Тетяна Степанова, Юлія Акимова

Вдень 11 листопада далекобійні безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ успішно вразили нафтопереробний завод "Орськнафтооргсинтез", розташований в Орську Оренбурзької області РФ.

Про це РБК-Україна повідомили джерела в СБУ.

За даними джерел, відстань до цілі склала 1400 км.

На цьому НПЗ - чотири установки первинної переробки нафти. Підприємство випускає близько 30 видів продукції: автобензини, дизельне паливо, мастила, авіаційний керосин, бітум, мазут і є одним із провідних нафтопереробних заводів РФ.

На території НПЗ пролунало щонайменше чотири вибухи, після чого спостерігається інтенсивне задимлення.

Зазначається, що це вже друга "бавовна" від Служби безпеки на цьому підприємстві - перша сталася 3 жовтня цього року.

"СБУ продовжує завдавати точних ударів по об’єктах нафтогазової промисловості РФ, які приносять ворогу гроші для війни проти України. Такі атаки підривають економічний потенціал агресора, зменшують його нафтові прибутки та ускладнюють логістику постачання армії", - повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Удари по НПЗ в Росії

Нагадаємо, раніше стало відомо, що сьогодні, 11 листопада, невідомі дрони атакували НПЗ у російському Орську Оренбурзької області РФ. Він розташований у 1500 км від кордону з Україною.

Пізніше Генштаб ЗСУ підтвердив, що Сили оборони України уразили нафтопереробний завод "Орськнафтооргсинтез" в Оренбурзькій області.

Також цієї ночі Сили оборони України атакували Саратовський НПЗ, а також морський термінал у тимчасово окупованій Феодосії.

Раніше Служба безпеки України спільно з іншими силами безпеки та оборони завдала удару по нафтотерміналу в російському порту Туапсе.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України НПЗ Війна в Україні Атака дронів
Новини
НАБУ повідомило про підозру Міндічу і не тільки: нові деталі справи про корупцію в енергетиці
НАБУ повідомило про підозру Міндічу і не тільки: нові деталі справи про корупцію в енергетиці
Аналітика
ДБР під прицілом. Що не так зі справами Бюро і чи можлива його реформа
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події ДБР під прицілом. Що не так зі справами Бюро і чи можлива його реформа