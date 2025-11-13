Російські нафтові доходи падають другий місяць поспіль: названо причину

Доходи Росії від експорту нафти знову впали у жовтні 2025 року через удари України по російських нафтопереробних заводах та західні санкції. Водночас РФ адаптується, створює нові компанії та намагається обійти обмеження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА), на дані якого посилається видання, у своєму звіті зазначило, що доходи РФ у жовтні впали до 13,1 мільярда доларів - це на 2,3 мільярда менше, ніж було у жовтні 2024 року.

Водночас експорт російської сирої нафти та нафтопродуктів у жовтні впав на 150 тисяч барелів на день. Зараз він становить 7,4 мільйона барелів на день на відміну від вересня, коли обсяги експорту тільки зростали.

Росіяни підлаштовуються

При цьому росіяни намагаються адаптуватися під нові санкції Заходу. Зокрема, активовано три компанії - "МорЕкспорт", "РусЕкспорт" на "ННК" - які "працювали" на нафтовому ринку з травня цього року. Разом вони експортували близько мільйона барелів.

"Оскільки країна демонструє свою здатність швидко створювати нові компанії з перевезення нафти та перевозити більші обсяги через свій підсанкційний флот, подальший шлях експорту російської сирої нафти та нафтопродуктів визначатиметься рішеннями щодо забезпечення дотримання законодавства та постачання з боку основних покупців", - сказано у повідомленні.

Україна вибиває нафтопереробку РФ

Відзначається вплив ударів України по НПЗ. Через це експорт нафти та нафтопродуктів Росією впав на 110 тисяч барелів на день. Зараз експорт нафти з РФ становить 2,3 млн барелів на день, що стало найнижчим рівнем з 2017 року.

При цьому згідно з відкритими даними, росіяни зберегли видобуток нафти у жовтні на рівні 9,28 мільйона барелів на добру. Це на 20 тисяч нижче за цільовий показник, визначений групою ОПЕК+. Загальна потужність нафтодобувальної промисловості РФ оцінена в 9,4 млн барелів на добу.