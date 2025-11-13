RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Энергоатом Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

В РФ задействовали резервные мощности НПЗ, чтобы снизить влияние атак Украины, - Reuters

Иллюстративное фото: с августа 2025 года Украина 58 раз атаковали российские НПЗ (росСМИ)
Автор: Антон Корж

Россия вынуждена использовать резервные мощности нефтеперерабатывающих заводов из-за ударов украинских дронов. Благодаря такому решению несмотря на многочисленные атаки нефтепереработка в РФ сократилась несущественно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Украинские атаки дальнобойными дронами в начале 2025 года и с августа привели к выводу из строя не менее 20% мощностей российских НПЗ. По меньшей мере 17 заводов были поражены дронами. Но в целом все удары, сказали изданию источники, привели к падению объемов нефтепереработки в России лишь на 6%.

Причина, как заявили источники, якобы в том, что российские НПЗ работали не на полную мощность. Поэтому им удалось смягчить влияние атак на инфраструктуру, запустив резервные мощности и отремонтировав то, что поддавалось ремонту.

Общие мощности РФ по переработке нефти оцениваются в 6,6 млн баррелей ежедневно. Однако источники заявили, что они редко используются полностью. Общий объем нефтепереработки в РФ по итогам октября составил 5,1 млн баррелей в сутки - что на 300 тысяч меньше, чем было раньше.

Последствия ударов по НПЗ

Несмотря на бравурные заявления Кремля о якобы "стабильности" рынка топлива, в реальности последствия украинских ударов для россиян довольно болезненны. Так, доходы РФ от нефти упали ниже, чем было в прошлом году.

С начала 2025 года, в первом квартале, украинские дроны поразили шесть крупных российских НПЗ - Рязанский, Волгоградский, Саратовский, Туапсинский, Уфимский и Астраханский. А с августа по конец октября 2025 года было зафиксировано 58 ударов по объектам нефтяной инфраструктуры РФ. Самый дальний удар был в 2000 километрах от границы Украины.

Еще одна проблема для РФ - это получение запчастей для оборудования на НПЗ из западных стран. Российские компании заявляют, что якобы нашли способы производить собственное оборудование и импортировать нужное из Китая - российского союзника.

Но из-за "серых схем" импорта ремонты поврежденных НПЗ затягиваются. Таким образом, пока непонятно, как долго россиян будут спасать резервные мощности на заводах.

 

Удары по НПЗ в РФ: последние новости

Напомним, ранее стало известно, что 11 ноября неизвестные дроны атаковали НПЗ в российском Орске Оренбургской области РФ. Он расположен в 1500 км от границы с Украиной. Позже это подтвердили в Генштабе ВСУ и в Службе безопасности Украины.

Кстати, ранее Служба безопасности Украины совместно с другими силами безопасности и обороны нанесла удар по нефтетерминалу в российском порту Туапсе.

Недавно два нефтеперерабатывающих завода - нефтехимический завод в Башкирии и Нижегородский НПЗ - остановили свою работу после атаки дронов. После них 6 ноября остановил работу Волгоградский НПЗ россиян.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияНПЗУкраина