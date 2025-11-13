В РФ задействовали резервные мощности НПЗ, чтобы снизить влияние атак Украины, - Reuters

Россия вынуждена использовать резервные мощности нефтеперерабатывающих заводов из-за ударов украинских дронов. Благодаря такому решению несмотря на многочисленные атаки нефтепереработка в РФ сократилась несущественно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Украинские атаки дальнобойными дронами в начале 2025 года и с августа привели к выводу из строя не менее 20% мощностей российских НПЗ. По меньшей мере 17 заводов были поражены дронами. Но в целом все удары, сказали изданию источники, привели к падению объемов нефтепереработки в России лишь на 6%.
Причина, как заявили источники, якобы в том, что российские НПЗ работали не на полную мощность. Поэтому им удалось смягчить влияние атак на инфраструктуру, запустив резервные мощности и отремонтировав то, что поддавалось ремонту.
Общие мощности РФ по переработке нефти оцениваются в 6,6 млн баррелей ежедневно. Однако источники заявили, что они редко используются полностью. Общий объем нефтепереработки в РФ по итогам октября составил 5,1 млн баррелей в сутки - что на 300 тысяч меньше, чем было раньше.
Несмотря на бравурные заявления Кремля о якобы "стабильности" рынка топлива, в реальности последствия украинских ударов для россиян довольно болезненны. Так, доходы РФ от нефти упали ниже, чем было в прошлом году.
С начала 2025 года, в первом квартале, украинские дроны поразили шесть крупных российских НПЗ - Рязанский, Волгоградский, Саратовский, Туапсинский, Уфимский и Астраханский. А с августа по конец октября 2025 года было зафиксировано 58 ударов по объектам нефтяной инфраструктуры РФ. Самый дальний удар был в 2000 километрах от границы Украины.
Еще одна проблема для РФ - это получение запчастей для оборудования на НПЗ из западных стран. Российские компании заявляют, что якобы нашли способы производить собственное оборудование и импортировать нужное из Китая - российского союзника.
Но из-за "серых схем" импорта ремонты поврежденных НПЗ затягиваются. Таким образом, пока непонятно, как долго россиян будут спасать резервные мощности на заводах.
Напомним, ранее стало известно, что 11 ноября неизвестные дроны атаковали НПЗ в российском Орске Оренбургской области РФ. Он расположен в 1500 км от границы с Украиной. Позже это подтвердили в Генштабе ВСУ и в Службе безопасности Украины.
Кстати, ранее Служба безопасности Украины совместно с другими силами безопасности и обороны нанесла удар по нефтетерминалу в российском порту Туапсе.
Недавно два нефтеперерабатывающих завода - нефтехимический завод в Башкирии и Нижегородский НПЗ - остановили свою работу после атаки дронов. После них 6 ноября остановил работу Волгоградский НПЗ россиян.