РФ втратила 54 засоби ППО: в СБС прозвітували про зимове "полювання" (відео)

22:40 04.03.2026 Ср
2 хв
Чи перетворилася ця зима на найгірший сезон для російської ППО?
aimg Сергій Козачук
Фото: Сили безпілотних систем розкрили масштаби втрат окупантів (Getty Images)

За результатами зимової кампанії Сили безпілотних систем ЗСУ знищили 54 одиниці ворожої техніки ППО, серед яких зенітні ракетні комплекси та радіолокаційні станції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал Сил безпілотних систем ЗСУ.

Читайте також: "Засліпили" ворожу ППО: як дрони ЗСУ уразили російський С-300 на Донеччині (відео)

Попри складні погодні умови, українські оператори дронів зосередилися на систематичному ураженні захисту противника.

У Силах безпілотних систем наголосили, що досягнуті показники є результатом виваженої стратегії та злагодженої роботи на всіх рівнях.

"Протягом зими підрозділи угруповання Сил безпілотних систем виконували бойові завдання на ключових ділянках фронту, попри несприятливі погодні умови та високу напруженість обстановки", - йдеться у повідомленні.

Загалом за зиму було ліквідовано 39 зенітних ракетних комплексів та 15 радіолокаційних станцій і зенітних систем.

Усі цілі верифіковані у військовій системі ситуаційної обізнаності Delta.

Ефективність українських дронів на фронті

Нагадаємо, українські безпілотні системи демонструють високу ефективність у війні проти російських загарбників. Раніше повідомлялося, що вітчизняна зброя показала високий результат у реальних бойових умовах.

Зокрема, за словами військового керівництва, дрони нищать ворога швидше, ніж РФ встигає мобілізувати нові ресурси.

Також підрозділи безпілотних систем регулярно звітують про ураження дороговартісної техніки окупантів. Нещодавно українські дрони розгромили ворожі гелікоптери Ка-52 та Мі-8.

Окрім авіації, пріоритетними цілями залишаються засоби спостереження. Так, нещодавно дрони ЗСУ уразили російські РЛС та "засліпили" ворожу ППО.

