РФ втратила 54 засоби ППО: в СБС прозвітували про зимове "полювання" (відео)

Попри складні погодні умови, українські оператори дронів зосередилися на систематичному ураженні захисту противника.

У Силах безпілотних систем наголосили, що досягнуті показники є результатом виваженої стратегії та злагодженої роботи на всіх рівнях.

"Протягом зими підрозділи угруповання Сил безпілотних систем виконували бойові завдання на ключових ділянках фронту, попри несприятливі погодні умови та високу напруженість обстановки", - йдеться у повідомленні.

Загалом за зиму було ліквідовано 39 зенітних ракетних комплексів та 15 радіолокаційних станцій і зенітних систем.

Усі цілі верифіковані у військовій системі ситуаційної обізнаності Delta.