РФ потеряла 54 средства ПВО: в СБС отчитались о зимней "охоте" (видео)

Несмотря на сложные погодные условия, украинские операторы дронов сосредоточились на систематическом поражении защиты противника.

В Силах беспилотных систем отметили, что достигнутые показатели являются результатом взвешенной стратегии и слаженной работы на всех уровнях.

"В течение зимы подразделения группировки Сил беспилотных систем выполняли боевые задачи на ключевых участках фронта, несмотря на неблагоприятные погодные условия и высокую напряженность обстановки", - говорится в сообщении.

Всего за зиму было ликвидировано 39 зенитных ракетных комплексов и 15 радиолокационных станций и зенитных систем.

Все цели верифицированы в военной системе ситуационной осведомленности Delta.