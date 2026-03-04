RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

РФ потеряла 54 средства ПВО: в СБС отчитались о зимней "охоте" (видео)

22:40 04.03.2026 Ср
2 мин
Превратилась ли эта зима в худший сезон для российской ПВО?
aimg Сергей Козачук
Фото: Силы беспилотных систем раскрыли масштабы потерь оккупантов (Getty Images)

По результатам зимней кампании Силы беспилотных систем ВСУ уничтожили 54 единицы вражеской техники ПВО, среди которых зенитные ракетные комплексы и радиолокационные станции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал Сил беспилотных систем ВСУ.

Читайте также: "Ослепили" вражескую ПВО: как дроны ВСУ поразили российский С-300 в Донецкой области (видео)

Несмотря на сложные погодные условия, украинские операторы дронов сосредоточились на систематическом поражении защиты противника.

В Силах беспилотных систем отметили, что достигнутые показатели являются результатом взвешенной стратегии и слаженной работы на всех уровнях.

"В течение зимы подразделения группировки Сил беспилотных систем выполняли боевые задачи на ключевых участках фронта, несмотря на неблагоприятные погодные условия и высокую напряженность обстановки", - говорится в сообщении.

Всего за зиму было ликвидировано 39 зенитных ракетных комплексов и 15 радиолокационных станций и зенитных систем.

Все цели верифицированы в военной системе ситуационной осведомленности Delta.

Эффективность украинских дронов на фронте

Напомним, украинские беспилотные системы демонстрируют высокую эффективность в войне против российских захватчиков. Ранее сообщалось, что отечественное оружие показало высокий результат в реальных боевых условиях.

В частности, по словам военного руководства, дроны уничтожают врага быстрее, чем РФ успевает мобилизовать новые ресурсы.

Также подразделения беспилотных систем регулярно отчитываются о поражении дорогостоящей техники оккупантов. Недавно украинские дроны разгромили вражеские вертолеты Ка-52 и Ми-8.

Кроме авиации, приоритетными целями остаются средства наблюдения. Так, недавно дроны ВСУ поразили российские РЛС и "ослепили" вражескую ПВО.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Силы беспилотных системВойна в УкраинеДрониАтака дронов