Українська зброя показала високий результат: у ЗСУ створюють нові дивізіони дронів
Минулого місяця засоби саме українського виробництва показали високі результати у протидії ворожим безпілотникам.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.
Генерал розповів про результати доповіді щодо ефективності знищення "Шахедів" різними типами дронів-перехоплювачів.
"В січні високі результати демонстрували засоби саме українського виробництва. Фіксуємо позитивну динаміку комплектування новостворених дивізіонів дронів-перехоплювачів", - наголосив він.
Сирський додав, що підготовка додаткових екіпажів продовжується - зокрема, сотні екіпажів безпілотників під контролем Повітряних Сил вже виконують завдання. Крім того, посилюється антидроновий захист ключових адміністративних центрів у прифронтових регіонах.
"Мала ППО" - один із найдинамічніших і найтехнологічніших напрямів сучасної війни. Відповідно й рішення тут мають бути швидкими, чіткими та нешаблонними", - підкреслив головнокомандувач ЗСУ.
Водночас він зауважив, що визначальними є темпи роботи українських та європейських виробників, а також постачання техніки від західних партнерів.
Нагадаємо, начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ, полковник Юрій Ігнат розповів про особливості застосування дронів Росією. За його словами, Шахеди" еволюціонували та стали на сьогодні головною повітряною загрозою для України.
Зазначимо, президент України Володимир Зеленський наказав посилити протидроновий захист прифронтових міст, щоб росіяни не могли більше використовувати їх для атак на цивільних.
Крім того, війська РФ починають використовувати безпілотники "Гербера" у ролі "маток" для доставки ударних, або розвідувальних дронів в український тил.