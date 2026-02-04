Українська зброя показала високий результат: у ЗСУ створюють нові дивізіони дронів

Минулого місяця засоби саме українського виробництва показали високі результати у протидії ворожим безпілотникам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Генерал розповів про результати доповіді щодо ефективності знищення "Шахедів" різними типами дронів-перехоплювачів.

"В січні високі результати демонстрували засоби саме українського виробництва. Фіксуємо позитивну динаміку комплектування новостворених дивізіонів дронів-перехоплювачів", - наголосив він.

Сирський додав, що підготовка додаткових екіпажів продовжується - зокрема, сотні екіпажів безпілотників під контролем Повітряних Сил вже виконують завдання. Крім того, посилюється антидроновий захист ключових адміністративних центрів у прифронтових регіонах.

"Мала ППО" - один із найдинамічніших і найтехнологічніших напрямів сучасної війни. Відповідно й рішення тут мають бути швидкими, чіткими та нешаблонними", - підкреслив головнокомандувач ЗСУ.

Водночас він зауважив, що визначальними є темпи роботи українських та європейських виробників, а також постачання техніки від західних партнерів.