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РФ всю добу била по житлових будинках у Донецькій області: дві людини поранені

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Донбас, Неділя 09 квітня 2023 10:12
РФ всю добу била по житлових будинках у Донецькій області: дві людини поранені Фото: РФ всю добу била по житлових будинках у Донецькій області, двоє поранених (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська не припиняють масовано обстрілювати Донецьку область. При цьому, під ударом минулої доби були саме житлові будинки, двоє людей отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"На Горлівському напрямку поранено 2 людини: у Бахмуті та Торецьку", - розповів він.

Судячи зі зведення, найчастіше минулої доби під ударом знаходились житлові будинки в різних населених пунктах регіону. А саме:

  • на Донецькому напрямку пошкоджено дві багатоповерхівки у Красногорівці Мар'їнської громади та 4 приватні будинки у Гострому Курахівської громади - без жертв;
  • у Костянтинівській громаді пошкоджено будинок у Миколаївці;
  • на Лисичанському напрямку пошкоджено 10 будинків у Званівці.

Як повідомлялось, зранку в неділю, 9 квітня, російські окупанти обстріляли одну з громад Сумської області з артилерії. На щастя, обійшлося без жертв.

Нагадаємо, російські окупанти у ніч на 9 квітня обстріляли Запоріжжя. Внаслідок ворожої атаки загинули двоє людей, серед яких 11-річна дитина. За добу в області 3 особи загинули, 5 отримали поранення.

Крім того, минулої доби російські окупанти продовжували обстрілювати прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів. Зокрема, в Харківському районі було завдано ракетного удару з використанням Х-59.

Також російська армія за минулу добу, 8 квітня, 71 раз обстріляла Херсонську область. Внаслідок атак пошкоджений завод та лінії електропередач.

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