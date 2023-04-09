РФ всю добу била по житлових будинках у Донецькій області: дві людини поранені
Російські війська не припиняють масовано обстрілювати Донецьку область. При цьому, під ударом минулої доби були саме житлові будинки, двоє людей отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.
"На Горлівському напрямку поранено 2 людини: у Бахмуті та Торецьку", - розповів він.
Судячи зі зведення, найчастіше минулої доби під ударом знаходились житлові будинки в різних населених пунктах регіону. А саме:
- на Донецькому напрямку пошкоджено дві багатоповерхівки у Красногорівці Мар'їнської громади та 4 приватні будинки у Гострому Курахівської громади - без жертв;
- у Костянтинівській громаді пошкоджено будинок у Миколаївці;
- на Лисичанському напрямку пошкоджено 10 будинків у Званівці.
Як повідомлялось, зранку в неділю, 9 квітня, російські окупанти обстріляли одну з громад Сумської області з артилерії. На щастя, обійшлося без жертв.
Нагадаємо, російські окупанти у ніч на 9 квітня обстріляли Запоріжжя. Внаслідок ворожої атаки загинули двоє людей, серед яких 11-річна дитина. За добу в області 3 особи загинули, 5 отримали поранення.
Крім того, минулої доби російські окупанти продовжували обстрілювати прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів. Зокрема, в Харківському районі було завдано ракетного удару з використанням Х-59.
Також російська армія за минулу добу, 8 квітня, 71 раз обстріляла Херсонську область. Внаслідок атак пошкоджений завод та лінії електропередач.
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