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Окупанти вдарили по Харківському району ракетою Х-59: пошкоджено ресторан та будинок

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Харків, Неділя 09 квітня 2023 09:25
Окупанти вдарили по Харківському району ракетою Х-59: пошкоджено ресторан та будинок Фото: окупанти вдарили по Харківському району ракетою Х-59 (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Минулої доби російські окупанти продовжували обстрілювати прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів. Зокрема, в Харківському районі було завдано ракетного удару з використанням Х-59.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Вчора зранку ворог завдав ракетного удару (попередньо ракета Х-59) по території поруч з Лозовеньківським водосховищем у Харківському районі", - розповів він.

За словами очільника регіону, частково пошкоджено будівлі ресторанного комплексу та будинок у смт. Мала Данилівка.

Як повідомлялося, у суботу, 8 квітня, російські військові обстріляли селище Великий Бурлук у Харківській області.

Окрім того, у суботу, 8 квітня, росіяни обстріляли населені пункти Куп'янського району Харківської області. Внаслідок атаки загинули двоє людей.

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