РФ все сутки била по жилым домам в Донецкой области: два человека ранены
Российские войска не прекращают массированно обстреливать Донецкую область. При этом, под ударомна протяжении суток были именно жилые дома, два человека получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.
"На Горловском направлении ранены 2 человека: в Бахмуте и Торецке", - рассказал он.
Судя по сводке, чаще всего за прошедшие сутки под ударом находились жилые дома в разных населенных пунктах региона. А именно:
- на Донецком направлении повреждены две многоэтажки в Красногоровке Марьинской общины и 4 частных дома в Остром Кураховской общины - без жертв;
- в Константиновской общине поврежден дом в Николаевке;
- на Лисичанском направлении повреждены 10 домов в Звановке.
Как сообщалось, утром в воскресенье, 9 апреля, российские оккупанты обстреляли одну из общин Сумской области из артиллерии. К счастью, обошлось без жертв.
Напомним, российские оккупанты в ночь на 9 апреля обстреляли Запорожье. В результате вражеской атаки погибли два человека, среди которых 11-летний ребенок. За сутки в области 3 человека погибли, 5 получили ранения.
Кроме того, за прошедшие сутки российские оккупанты продолжали обстреливать приграничные и прифронтовые населенные пункты Харьковского, Купянского и Чугуевского районов. В частности, в Харьковском районе был нанесен ракетный удар с использованием Х-59.
Также российская армия за минувшие сутки, 8 апреля, 71 раз обстреляла Херсонскую область. В результате атак поврежден завод и линии электропередач.
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