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Росіяни зранку обстріляли Сумську область з артилерії: в ОВА розповіли про наслідки

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Суми, Неділя 09 квітня 2023 09:45
Росіяни зранку обстріляли Сумську область з артилерії: в ОВА розповіли про наслідки Фото: росіяни зранку обстріляли Сумську область з артилерії (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Зранку неділі, 9 квітня, російські окупанти обстріляли одну з громад Сумської області з артилерії. На щастя, обійшлося без жертв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську ОВА.

"Ніч минула без обстрілів. Зранку з території рф здійснено 3 артилерійські обстріли Середино-Будської громади", - йдеться в повідомленні.

За даними ОВА, зафіксовано 5 "прильотів".

"На щастя, без наслідків", - додали в адміністрації.

Як повідомлялось, російські окупанти у ніч на 9 квітня обстріляли Запоріжжя. Внаслідок ворожої атаки загинули двоє людей, серед яких 11-річна дитина. За добу в області 3 особи загинули, 5 отримали поранення.

Крім того, минулої доби російські окупанти продовжували обстрілювати прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів. Зокрема, в Харківському районі було завдано ракетного удару з використанням Х-59.

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