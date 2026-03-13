РФ будет воевать дольше? РБК-Украина узнало о последствиях ослабления нефтяных санкций США
Отмена санкций Соединенных Штатов против России не поможет стабилизировать мировые рынки, но поможет Кремлю воевать дольше.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в дипломатических кругах.
"Это решение (отмена санкций против нефти из РФ - ред.), которое точно не поможет стабилизировать рынок, но поможет России воевать дольше", - отметил источник РБК-Украина в дипломатических кругах.
По его словам, именно Российская Федерация помогает иранскому режиму дестабилизировать Ближний Восток.
Отмена санкций против российской нефти: детали
Напомним, сегодня утром, 13 марта, Министерство финансов США временно смягчило нефтяные санкции против России, разрешив экспорт уже загруженной нефти и нефтепродуктов.
По данным ведомства, разрешение распространяется исключительно на нефть, загруженную на суда до 12 марта, а продажа разрешена до 11 апреля.
Таким образом, ослабление санкций рассчитано на один месяц, вероятно, с целью стабилизации мировой нефтяной ситуации в краткосрочной перспективе.
Важно отметить, что действие новой лицензии США не распространяется на транзакции, связанные с Ираном.
Что предшествовало
Напомним, что доходы России от экспорта нефти в феврале достигли минимального уровня с начала полномасштабного вторжения в Украину.
Также мы писали, что глобальный нефтяной рынок столкнулся с беспрецедентным кризисом на фоне масштабного конфликта на Ближнем Востоке. Нарушение поставок, остановка танкеров и удары по нефтяной инфраструктуре привели к снижению добычи на миллионы баррелей.