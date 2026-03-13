Отмена санкций Соединенных Штатов против России не поможет стабилизировать мировые рынки, но поможет Кремлю воевать дольше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

"Это решение (отмена санкций против нефти из РФ - ред.), которое точно не поможет стабилизировать рынок, но поможет России воевать дольше", - отметил источник РБК-Украина в дипломатических кругах.

По его словам, именно Российская Федерация помогает иранскому режиму дестабилизировать Ближний Восток.

Отмена санкций против российской нефти: детали

Напомним, сегодня утром, 13 марта, Министерство финансов США временно смягчило нефтяные санкции против России, разрешив экспорт уже загруженной нефти и нефтепродуктов.

По данным ведомства, разрешение распространяется исключительно на нефть, загруженную на суда до 12 марта, а продажа разрешена до 11 апреля.

Таким образом, ослабление санкций рассчитано на один месяц, вероятно, с целью стабилизации мировой нефтяной ситуации в краткосрочной перспективе.

Важно отметить, что действие новой лицензии США не распространяется на транзакции, связанные с Ираном.