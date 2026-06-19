РФ вночі атакувала Україну дронами: як відпрацювала ППО і чи є прильоти
У ніч на 19 червня Росія атакувала Україну 90 ударними дронами. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих цілей, однак є влучання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
Росіяни атакували 90 ударними безпілотниками типу Shahed, "Гербера", "Італмас", "Бандероль" та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ - РФ, Гвардійське - ТОТ АР Крим.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 79 ворожих безпілотників типу Shahed, "Гербера", "Італмас", "Бандероль" та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання 9 ударних дронів на 8 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.
"Атака триває, в повітряному просторі знаходяться ворожі безпілотники. Дотримуйтесь правил безпеки!", - попередили у Повітряних силах.
Обстріли України
Нагадаємо, росіяни у п'ятницю зранку, 19 червня, атакували Харків КАБами. Внаслідок обстрілу в одному з районів пошкоджено пошкоджені будинки та є постраждалі.
Вранці 18 червня Росія ударила балістикою по Дніпру. Постраждали 10 людей.
Також ворог ударив по енергооб'єкту на Полтавщині. Через удар частина людей залишилася без світла, енергетики роблять все можливе, аби повернути електроенергію до домівок.
Протягом ночі 18 червня Росія атакувала Україну понад 200 ударними дронами та 7 балістичними ракетами. Унаслідок атаки зафіксовано майже 30 прильотів.