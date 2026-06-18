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Летіли дрони та балістика, майже 30 прильотів: як ППО відбила нічний удар РФ

08:30 18.06.2026 Чт
2 хв
Скільки ворожих цілей вдалося збити?
aimg Тетяна Степанова
Летіли дрони та балістика, майже 30 прильотів: як ППО відбила нічний удар РФ Ілюстративне фото: сили ППО збили 216 ворожих цілей (Getty Images)
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У ніч на 18 червня Росія атакувала Україну 7 балістичними ракетами та 239 ударними дронами. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих цілей, однак є влучання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Ворог атакував 7 балістичними ракетами "Іскандер-М"/С-400 із Воронезької, Брянської та Курської областей, 239 ударними безпілотниками типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ - РФ, Гвардійське - ТОТ АР Крим, ТОТ Донецьк.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 216 цілей - 4 балістичні ракети "Іскандер-М"/С-400 та 212 ворожих безпілотників типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

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Зафіксовано влучання двох балістичних ракет та 26 ударних дронів на 9 локаціях, а також падіння уламків на 7 локаціях. Інформація по ще одній балістичній ракеті уточнюється.

"Атака триває, в повітряному просторі знаходяться ворожі дрони. Дотримуйтесь правил безпеки!", - попередили у Повітряних силах.

Обстріли України

Нагадаємо, Росія в ніч на 18 червня атакувала Київ та Полтаву балістикою, в містах було чути вибухи.

Вже зранку росіяни атакували Україну дронами. Через атаку вибухи було чути щонайменше у трьох містах.

У ніч на 17 червня Росія атакувала Україну 119 ударними дронами. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих безпілотників, однак були влучання.

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