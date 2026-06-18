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Росія вдарила по енергооб'єкту на Полтавщині, частина людей залишилася без світла

08:41 18.06.2026 Чт
2 хв
Що відомо про наслідки чергової атаки?
aimg Ірина Глухова
Росія вдарила по енергооб'єкту на Полтавщині, частина людей залишилася без світла Фото: після атаки РФ на Полтавщині зникло світло, є влучання в енергоінфраструктуру (ДСНС)
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Російські окупанти в ніч на 18 червня завдали удару по двох районах Полтавської області. Дрони влучили у житловий будинок та енергообʼєкт, є знеструмлення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Полтавської ОВА Віталія Дяківнича.

Наслідки атаки у Полтавському районі

За словами очільника ОВА, у Полтавському районі російські дрони атакували промислове та приватне підприємства.

Внаслідок удару пошкоджено технологічне обладнання та адміністративну будівлю. Одна людина дістала травми та була госпіталізована.

Крім того, ворожі БпЛА влучили у приватний житловий будинок та об'єкт енергетичної інфраструктури.

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Через удар по енергооб'єкту сталося відключення електроенергії.

Наразі бригади АТ "Полтаваобленерго" працюють над відновленням електропостачання для споживачів.

Що відомо про наслідки в Миргородському районі

У Миргородському районі через падіння російського безпілотника пошкоджено складські приміщення.

За попередніми даними, в цьому випадку обійшлося без постраждалих.

Атака на Україну

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про вибухи у Полтаві. В обласному центрі пролунало щонайменше шість вибухів. О 1:24 Повітряні сили ЗСУ попередили про пуски ракет у напрямку Полтавської області.

Також військові повідомляли про рух групи ворожих ударних дронів у бік Полтави.

Крім того, тієї ж ночі російська армія атакувала Київ балістичними ракетами та безпілотниками. У столиці також лунали вибухи.

Під ударом російських військ опинилася й Сумська область.

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