Росія вдарила по енергооб'єкту на Полтавщині, частина людей залишилася без світла
Російські окупанти в ніч на 18 червня завдали удару по двох районах Полтавської області. Дрони влучили у житловий будинок та енергообʼєкт, є знеструмлення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Полтавської ОВА Віталія Дяківнича.
Наслідки атаки у Полтавському районі
За словами очільника ОВА, у Полтавському районі російські дрони атакували промислове та приватне підприємства.
Внаслідок удару пошкоджено технологічне обладнання та адміністративну будівлю. Одна людина дістала травми та була госпіталізована.
Крім того, ворожі БпЛА влучили у приватний житловий будинок та об'єкт енергетичної інфраструктури.
Через удар по енергооб'єкту сталося відключення електроенергії.
Наразі бригади АТ "Полтаваобленерго" працюють над відновленням електропостачання для споживачів.
Що відомо про наслідки в Миргородському районі
У Миргородському районі через падіння російського безпілотника пошкоджено складські приміщення.
За попередніми даними, в цьому випадку обійшлося без постраждалих.
Атака на Україну
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про вибухи у Полтаві. В обласному центрі пролунало щонайменше шість вибухів. О 1:24 Повітряні сили ЗСУ попередили про пуски ракет у напрямку Полтавської області.
Також військові повідомляли про рух групи ворожих ударних дронів у бік Полтави.
Крім того, тієї ж ночі російська армія атакувала Київ балістичними ракетами та безпілотниками. У столиці також лунали вибухи.
Під ударом російських військ опинилася й Сумська область.