Росія вдарила по енергооб'єкту на Полтавщині, частина людей залишилася без світла

Російські окупанти в ніч на 18 червня завдали удару по двох районах Полтавської області. Дрони влучили у житловий будинок та енергообʼєкт, є знеструмлення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Полтавської ОВА Віталія Дяківнича.

За попередніми даними, в цьому випадку обійшлося без постраждалих.

У Миргородському районі через падіння російського безпілотника пошкоджено складські приміщення.

Наразі бригади АТ "Полтаваобленерго" працюють над відновленням електропостачання для споживачів.

Через удар по енергооб'єкту сталося відключення електроенергії.

Крім того, ворожі БпЛА влучили у приватний житловий будинок та об'єкт енергетичної інфраструктури.

Внаслідок удару пошкоджено технологічне обладнання та адміністративну будівлю. Одна людина дістала травми та була госпіталізована.

За словами очільника ОВА, у Полтавському районі російські дрони атакували промислове та приватне підприємства.

Атака на Україну

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про вибухи у Полтаві. В обласному центрі пролунало щонайменше шість вибухів. О 1:24 Повітряні сили ЗСУ попередили про пуски ракет у напрямку Полтавської області.

Також військові повідомляли про рух групи ворожих ударних дронів у бік Полтави.

Крім того, тієї ж ночі російська армія атакувала Київ балістичними ракетами та безпілотниками. У столиці також лунали вибухи.

Під ударом російських військ опинилася й Сумська область.