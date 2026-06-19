РФ ночью атаковала Украину дронами: как отработала ПВО и есть ли прилеты

В ночь на 19 июня Россия атаковала Украину 90 ударными дронами. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских целей, однако некоторые из них все же попали в цель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Военно-воздушных сил ВСУ.

Россияне нанесли удар с помощью 90 ударных беспилотников типа Shahed, "Гербера", "Италмас", "Бандероль" и дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений Брянск, Орел, Приморско-Ахтарск - РФ, Гвардейское - ВОТ АР Крым.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 79 вражеских беспилотников типа Shahed, "Гербера", "Италмас", "Бандероль" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 9 ударных дронов в 8 точках, а также падение обломков сбитых аппаратов в 8 точках.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве находятся вражеские беспилотники. Соблюдайте правила безопасности!", - предупредили в Воздушных силах.