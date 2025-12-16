РФ вночі атакувала схід та південь України ударними дронами: як відпрацювала ППО
Російські війська сьогодні вночі, 16 грудня, атакували Україну ударними безпілотниками з чотирьох напрямків. Більшість ворожих цілей ліквідували сили ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
"У ніч на 16 грудня противник атакував 69 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Приморсько-Ахтарськ, Міллєрово РФ, Гвардійське – ТОТ АР Криму, близько 40 із них – "Шахеди", - зазначили у Повітряних силах.
Повідомляється, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито, або подавлено 57 ворожих дронів типу Shahed, "Гербера" і дрони інших типів на півдні та сході країни. Також зафіксовано влучання 10 ударних БпЛА на 7 локаціях.
"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки", - додали у Повітряних силах.
Обстріли України
Раніше президент України Володимир Зеленський зазначив, що минулого тижня Росія здійснила одну з наймасштабніших серій повітряних атак по Україні, випустивши понад 1500 ударних дронів, майже 900 керованих авіаційних бомб і 46 ракет різних типів.
Також варто нагадати, що у ніч на 14 грудня росіяни масовано атакували Одеську область із повітря різними типами озброєння.
Окрім цього, ввечері 13 грудня окупаційні війська продовжили тероризувати Дніпропетровську область, росіяни били по населених пунктах та цивільній інфраструктурі.
За даними Повітряних сил, тієї ночі ворог застосував балістичну ракету "Іскандер-М" та 138 дронів. Силам ППО вдалося збити 110 ворожих безпілотників.