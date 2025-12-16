РФ вночі атакувала схід та південь України ударними дронами: як відпрацювала ППО

Російські війська сьогодні вночі, 16 грудня, атакували Україну ударними безпілотниками з чотирьох напрямків. Більшість ворожих цілей ліквідували сили ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"У ніч на 16 грудня противник атакував 69 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Приморсько-Ахтарськ, Міллєрово РФ, Гвардійське – ТОТ АР Криму, близько 40 із них – "Шахеди", - зазначили у Повітряних силах.

Повідомляється, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито, або подавлено 57 ворожих дронів типу Shahed, "Гербера" і дрони інших типів на півдні та сході країни. Також зафіксовано влучання 10 ударних БпЛА на 7 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки", - додали у Повітряних силах.