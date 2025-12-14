ua en ru
Нд, 14 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Росія атакувала Україну "Іскандером" та майже 140 дронами: як відпрацювала ППО

Неділя 14 грудня 2025 09:32
UA EN RU
Росія атакувала Україну "Іскандером" та майже 140 дронами: як відпрацювала ППО Ілюстративне фото: сили ППО збили 110 ворожих дронів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

У ніч на 14 грудня Росія атакувала Україну, застосувавши балістичну ракету "Іскандер-М" та 138 дронів. Силам ППО вдалося збити 110 ворожих безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

За даними військових, з 19:00 13 грудня до ранку 14 грудня росіяни атакували балістичною ракетою "Іскандер-М" (пуски із Ростовської області - РФ), та 138-ма ударними дронами типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово - РФ, Гвардійське - ТОТ АР Крим. Близько 85 із них - "Шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 110 ворожих безпілотників типу Shahed, "Гербера" і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання ракети та 10 ударних дронів на 6 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі знаходиться близько 18 ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", - попередили в Повітряних силах.

Обстріли України

Нагадаємо, російські війська з ночі 14 грудня масовано атакували Одеську область із повітря різними типами озброєння. Тривога триває вже 5 годин.

Також увечері 13 грудня російські війська продовжили тероризувати Дніпропетровську область, завдаючи ударів по населених пунктах та цивільній інфраструктурі.

У Сумах ворожий дрон влучив у багатоповерховий житловий будинок. Пошкоджено понад 100 вікон, з них близько 40 - у приватних квартирах.

Читайте РБК-Україна в Google News
ППО Повітряні сили України Війна в Україні искандеры Атака дронів
Новини
Одесі почали повертати світло, але конкретні прогнози будуть пізніше, - МВА
Одесі почали повертати світло, але конкретні прогнози будуть пізніше, - МВА
Аналітика
Більше не друзі? Як Трамп змінює стратегію США і чим це загрожує Європі
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Більше не друзі? Як Трамп змінює стратегію США і чим це загрожує Європі