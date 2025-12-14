Дніпропетровщина під атаками РФ: руйнування та пожежі у трьох районах
Ввечері 13 грудня російські війська продовжили тероризувати Дніпропетровську область, завдаючи ударів по населених пунктах та цивільній інфраструктурі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на в.о. голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Владислава Гайваненка.
"У Межиріцькій громаді Павлоградського району внаслідок ракетної атаки пошкоджений заклад харчування. На Нікопольщину російські війська скеровували FPV-дрони. А ще гатили з артилерії. Потерпали райцентр, Марганецька, Покровська громади", - йдеться в офіційному повідомленні.
У Межиріцькій громаді Павлоградського району внаслідок ракетної атаки постраждав заклад харчування – приміщення зазнало значних пошкоджень, повідомляє обласна військова адміністрація.
На Нікопольщині ворог застосовував FPV-дрони та артилерію. Під вогнем опинилися райцентр, Марганецька та Покровська громади. Унаслідок атак виникла пожежа: повністю знищений приватний будинок, ще два отримали пошкодження, також постраждали автомобілі та лінія електропередач. За уточненою інформацією, додатково пошкоджені дві оселі та господарська споруда.
У Славгородській та Богинівській громадах Синельниківщини ворог атакував безпілотними літальними апаратами. Внаслідок цього у Богинівській громаді зайнялася літня кухня, пошкоджено інші господарські будівлі.
Інформація про наслідки обстрілів уточнюється, рятувальні служби працюють на місцях подій для ліквідації пожеж і мінімізації наслідків атак.
Також ввечері 13 грудня ворожий дрон влучив у багатоповерховий житловий будинок у Сумах.
Крім того, в ніч на 13 грудня росіяни завдали ракетно-дронового удару по об'єктах генерації, розподілу та передачі електроенергії в декількох областях України.
В результаті обстрілу без світла залишилися споживачі в Одеській, Чернігівській, Херсонській, Дніпропетровській, Кіровоградській та Миколаївській областях.