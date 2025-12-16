РФ ночью атаковала восток и юг Украины ударными дронами: как отработала ПВО

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"В ночь на 16 декабря противник атаковал 69 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов по направлениям: Орел, Приморско-Ахтарск, Миллерово РФ, Гвардейское - ТОТ АР Крым, около 40 из них - "Шахеды", - отметили в Воздушных силах.

Сообщается, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито, или подавлено 57 вражеских дронов типа Shahed, "Гербера" и дроны других типов на юге и востоке страны. Также зафиксировано попадание 10 ударных БпЛА на 7 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности", - добавили в Воздушных силах.