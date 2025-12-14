РФ різко посилила повітряні удари по Україні: Зеленський навів цифри атак за тиждень

За останній тиждень Росія здійснила одну з наймасштабніших серій повітряних атак по Україні, випустивши понад 1500 ударних дронів, майже 900 керованих авіаційних бомб і 46 ракет різних типів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського.

За його словами, після російських ударів по енергетичній інфраструктурі всі профільні служби працюють над відновленням електро-, тепло- та водопостачання.

Водночас ситуація залишається складною - сотні тисяч родин досі без світла у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Чернігівській, Донецькій, Сумській та Дніпропетровській областях.

Зеленський наголосив, що російські атаки тривають - минулої ночі знову були удари по громадах, є поранені.

"Росія затягує війну і хоче якомога більше нашкодити нашим людям. Загалом за цей тиждень росіяни випустили понад 1500 ударних дронів, майже 900 керованих авіаційних бомб і 46 ракет різних типів по Україні. Лише один тиждень", - пише Зеленський.

Водночас глава держави заявив, що Україна готова до конструктивної дипломатії заради досягнення справедливого миру. Найближчі дні, за його словами, будуть насичені міжнародними переговорами, і Київ розраховує на підтримку партнерів.