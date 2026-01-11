РФ вночі атакувала критичну інфраструктуру Житомирщини: є поранені та перебої зі світлом

Обстріли України

У ніч на 10 січня Росія атакувала Україну балістичною ракетою "Іскандер-М" та 121 ударним дроном з різних напрямків. Сили ППО знищили 94 безпілотники. Під ударом опинився Кривий Ріг - пошкоджено кілька об’єктів інфраструктури, поранено двох людей.

Через обстріл частина мікрорайонів Саксаганського та Покровського районів залишилася без електропостачання. Аварійні служби працювали всю ніч і продовжують відновлювальні роботи.

Увечері 10 січня масованої атаки дронами зазнала Лозова на Харківщині - пошкоджено житлові будинки та критичну інфраструктуру, поранено чоловіка. Також вибухи лунали в Харкові, а в Одеській області росіяни вдарили по портовій інфраструктурі, спричинивши пожежу.

Сьогодні вночі Росія атакувала Україну 154 ударними дронами з різних напрямків. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 22 ударних дронів на 18 локаціях, а також падіння збитих на двох локаціях.