РФ ночью атаковала критическую инфраструктуру Житомирщины: есть раненые и перебои со светом

Обстрелы Украины

В ночь на 10 января Россия атаковала Украину баллистической ракетой "Искандер-М" и 121 ударным дроном с разных направлений. Силы ПВО уничтожили 94 беспилотника. Под ударом оказался Кривой Рог - повреждены несколько объектов инфраструктуры, ранены два человека.

Из-за обстрелов часть микрорайонов Саксаганского и Покровского районов осталась без электроснабжения. Аварийные службы работали всю ночь и продолжают восстановительные работы.

Вечером 10 января массированной атаке дронами подверглась Лозовая на Харьковщине - повреждены жилые дома и критическая инфраструктура, ранен мужчина. Также взрывы раздавались в Харькове, а в Одесской области россияне ударили по портовой инфраструктуре, вызвав пожар.

Сегодня ночью Россия атаковала Украину 154 ударными дронами с разных направлений. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских беспилотников. Зафиксировано попадание 22 ударных дронов на 18 локациях, а также падение сбитых на двух локациях.