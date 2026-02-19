ua en ru
Головна » Новини » Війна в Україні

РФ вивела на фронт нову кустарну РСЗВ "Культиватор": що про неї відомо

РФ, Четвер 19 лютого 2026 23:45
РФ вивела на фронт нову кустарну РСЗВ "Культиватор": що про неї відомо Фото: РСЗВ (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасія

На фронті зафіксовано застосування нової кустарної реактивної системи залпового вогню, створеної на базі наземного роботизованого комплексу. Розробка поєднує мобільну платформу та авіаційні ракетні блоки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Defense Express.

Читайте також: РФ пошкодила найбільшу котельню Лозової: у місті немає води, без тепла 16 000 абонентів

Що відомо про систему "Культиватор"

Російські окупаційні війська почали використовувати саморобну РСЗВ під назвою "Культиватор". За даними РосЗМІ, установка побудована на гусеничному роботизованому комплексі.

Джерело повідомляє, що систему застосовує окремий полк безпілотних систем РФ "Буревісник".

Фактично йдеться про комбінацію наземної платформи та авіаційних блоків УБ-16-57 для запуску некерованих ракет С-5.

"Кожен із блоків має пускові під 16 некерованих авіаційних ракет типу С-5, тобто загальний залп становить 32 ракети. За заявами самих рашистів, ефективна дальність пусків становить 2 км, максимальна - близько 4 км", - йдеться в матеріалі.

Уразливість і маскування

Невелика дальність стрільби робить установку залежною від ситуації на передовій і підвищує ризик ураження дронами. Водночас це дає можливість наближатися до лінії зіткнення.

Повідомляється, що на НРК окупанти встановлюють маскувальні сітки та захисні конструкції для протидії FPV-дронам. Аналогічні рішення можуть застосовуватися і на "Культиваторі".

Інші розробки РФ

Подібні саморобні РСЗВ вже фіксувалися раніше, зокрема проєкти з блоками УБ-32 і мінометом "Волошка".

Крім того, Росія презентувала бронетранспортер БТР-22 з бойовим модулем "Баліста" та автоматизованою системою управління вогнем.

Раніше розслідування показали, що дрони "Герань-2" містять значну кількість іноземних комплектуючих, включно з деталями виробництва США, Китаю та європейських країн.

Нагадуємо, що під час переговорного процесу між Києвом і Москвою порушувалося питання створення демілітаризованого простору на території Донбасу. Йшлося про можливий формат, за якого в певній зоні не розміщувалися б підрозділи ані України, ані Росії, що розглядалося як один із потенційних механізмів зниження напруженості та зменшення військової присутності в регіоні.

Зазначимо, що під час тристоронньої зустрічі представників України, США та Росії в Женеві сторони просунулися в обговоренні параметрів можливого припинення вогню. За підсумками консультацій зафіксовано певні зрушення в узгодженні підходів до механізму зупинення бойових дій і подальших кроків щодо стабілізації ситуації.

