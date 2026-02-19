РФ вивела на фронт нову кустарну РСЗВ "Культиватор": що про неї відомо

Що відомо про систему "Культиватор"

Російські окупаційні війська почали використовувати саморобну РСЗВ під назвою "Культиватор". За даними РосЗМІ, установка побудована на гусеничному роботизованому комплексі.

Джерело повідомляє, що систему застосовує окремий полк безпілотних систем РФ "Буревісник".

Фактично йдеться про комбінацію наземної платформи та авіаційних блоків УБ-16-57 для запуску некерованих ракет С-5.

"Кожен із блоків має пускові під 16 некерованих авіаційних ракет типу С-5, тобто загальний залп становить 32 ракети. За заявами самих рашистів, ефективна дальність пусків становить 2 км, максимальна - близько 4 км", - йдеться в матеріалі.

Уразливість і маскування

Невелика дальність стрільби робить установку залежною від ситуації на передовій і підвищує ризик ураження дронами. Водночас це дає можливість наближатися до лінії зіткнення.

Повідомляється, що на НРК окупанти встановлюють маскувальні сітки та захисні конструкції для протидії FPV-дронам. Аналогічні рішення можуть застосовуватися і на "Культиваторі".

Інші розробки РФ

Подібні саморобні РСЗВ вже фіксувалися раніше, зокрема проєкти з блоками УБ-32 і мінометом "Волошка".

Крім того, Росія презентувала бронетранспортер БТР-22 з бойовим модулем "Баліста" та автоматизованою системою управління вогнем.

Раніше розслідування показали, що дрони "Герань-2" містять значну кількість іноземних комплектуючих, включно з деталями виробництва США, Китаю та європейських країн.