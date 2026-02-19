ua en ru
Чт, 19 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

РФ пошкодила найбільшу котельню Лозової: у місті немає води, без тепла 16 000 абонентів

Четвер 19 лютого 2026 06:01
UA EN RU
РФ пошкодила найбільшу котельню Лозової: у місті немає води, без тепла 16 000 абонентів Фото: місце прильоту в Лозовій (facebook.com/SergiySelenskyy)
Автор: Маловічко Юлія

Росіяни обстріляли Лозівську громаду на Харківщині, в результаті пошкоджена найбільша котельня Лозової та об'єкти водопостачання. Тисячі людей лишились без води та тепла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням допис на мера Лозової Сергія Зеленського.

Читайте також: Україну чекають повені навесні: Кабмін готує план захисту

Як повідомив мер, в результаті атаки РФ знеструмлена найбільша котельня Лозової - від неї залежать майже 16 тисяч абонентів.

"Цієї ночі ще зберігається мінусова температура. Всі сили спрямували, щоб зберегти мережі та дати тепло людям. Без вказівок комунальників прошу не втручатися у внутрішньобудинкові мережі. Діють Пункти Незламності", - написав Зеленський.

За його словами також через атаку ворога є пошкодження критичної інфраструктури., виникли серйозні проблеми з водопостачанням.

"Комунальники та енергетики досі на об’єктах. Роблять все можливе, але відновити подачу води наразі не вдається", - додав чиновник.

Також відомо - влада має певні рішення у зв'язку із ситуацією, яка склалась. Однак, за слвоами мера, публічно рішення не обговорюють заради безпеки людей та самих об’єктів.

Фото: наслідки удару по Лозовій (facebook.com/SergiySelenskyy)

Нагадаємо, в січні цього року РФ вже атакувала критичну інфраструктуру Лозової. Тоді по місту було завдано близько 14 ударів за дві години.

Як відомо, загалом для росіян обстріл Харківщини - звична та доволі часта практика. Наприклад, РБК-Україна писало нещодавно, як ворог кинув ракети на Харків та область - повідомлялось про постраждалих та блекаут.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків Війна в Україні Атака дронів
Новини
"Ми не можемо просто піти": Зеленський заявив про три різні позиції щодо Донбасу
"Ми не можемо просто піти": Зеленський заявив про три різні позиції щодо Донбасу
Аналітика
"Нам палять відділення за повістки": Ігор Смілянський про бронь, банк та зарплати в "Укрпошті"
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна "Нам палять відділення за повістки": Ігор Смілянський про бронь, банк та зарплати в "Укрпошті"