РФ вывела на фронт новую кустарную РСЗО "Культиватор": что о ней известно

Что известно о системе "Культиватор"

Российские оккупационные войска начали использовать самодельную РСЗО под названием "Культиватор". По данным РосСМИ, установка построена на гусеничном роботизированном комплексе.

Источник сообщает, что систему применяет отдельный полк беспилотных систем РФ "Буревестник".

Фактически речь идет о комбинации наземной платформы и авиационных блоков УБ-16-57 для запуска неуправляемых ракет С-5.

"Каждый из блоков имеет пусковые под 16 неуправляемых авиационных ракет типа С-5, то есть общий залп составляет 32 ракеты. По заявлениям самих рашистов, эффективная дальность пусков составляет 2 км, максимальная – около 4 км", – говорится в материале.

Уязвимость и маскировка

Небольшая дальность стрельбы делает установку зависимой от ситуации на передовой и повышает риск поражения дронами. Вместе с тем это дает возможность приближаться к линии соприкосновения.

Сообщается, что на НРК оккупанты устанавливают маскировочные сетки и защитные конструкции для противодействия FPV-дронам. Аналогичные решения могут применяться и на "Культиваторе".

Другие разработки РФ

Подобные самодельные РСЗО уже фиксировались ранее, в частности проекты с блоками УБ-32 и минометом "Василек".

Кроме того, Россия представила бронетранспортер БТР-22 с боевым модулем "Балиста" и автоматизированной системой управления огнем.

Ранее расследования показали, что дроны "Герань-2" содержат значительное количество иностранных комплектующих, включая детали производства США, Китая и европейских стран.