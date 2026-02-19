ua en ru
РФ вывела на фронт новую кустарную РСЗО "Культиватор": что о ней известно

РФ, Четверг 19 февраля 2026 23:45
UA EN RU
РФ вывела на фронт новую кустарную РСЗО "Культиватор": что о ней известно Фото: РСЗО (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

На фронте зафиксировано применение новой кустарной реактивной системы залпового огня, созданной на базе наземного роботизированного комплекса. Разработка сочетает мобильную платформу и авиационные ракетные блоки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Defense Express.

Что известно о системе "Культиватор"

Российские оккупационные войска начали использовать самодельную РСЗО под названием "Культиватор". По данным РосСМИ, установка построена на гусеничном роботизированном комплексе.

Источник сообщает, что систему применяет отдельный полк беспилотных систем РФ "Буревестник".

Фактически речь идет о комбинации наземной платформы и авиационных блоков УБ-16-57 для запуска неуправляемых ракет С-5.

"Каждый из блоков имеет пусковые под 16 неуправляемых авиационных ракет типа С-5, то есть общий залп составляет 32 ракеты. По заявлениям самих рашистов, эффективная дальность пусков составляет 2 км, максимальная – около 4 км", – говорится в материале.

Уязвимость и маскировка

Небольшая дальность стрельбы делает установку зависимой от ситуации на передовой и повышает риск поражения дронами. Вместе с тем это дает возможность приближаться к линии соприкосновения.

Сообщается, что на НРК оккупанты устанавливают маскировочные сетки и защитные конструкции для противодействия FPV-дронам. Аналогичные решения могут применяться и на "Культиваторе".

Другие разработки РФ

Подобные самодельные РСЗО уже фиксировались ранее, в частности проекты с блоками УБ-32 и минометом "Василек".

Кроме того, Россия представила бронетранспортер БТР-22 с боевым модулем "Балиста" и автоматизированной системой управления огнем.

Ранее расследования показали, что дроны "Герань-2" содержат значительное количество иностранных комплектующих, включая детали производства США, Китая и европейских стран.

Напоминаем, что в ходе переговорного процесса между Киевом и Москвой поднимался вопрос создания демилитаризованного пространства на территории Донбасса. Речь шла о возможном формате, при котором в определенной зоне не размещались бы подразделения ни Украины, ни России, что рассматривалось как один из потенциальных механизмов снижения напряженности и уменьшения военного присутствия в регионе.

Отметим, что во время трехсторонней встречи представителей Украины, США и России в Женеве стороны продвинулись в обсуждении параметров возможного прекращения огня. По итогам консультаций зафиксированы определенные подвижки в согласовании подходов к механизму остановки боевых действий и дальнейшим шагам по стабилизации ситуации.

