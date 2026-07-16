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Українська ППО збила частину балістики та дрони цієї ночі, але є "прильоти"

09:52 16.07.2026 Чт
2 хв
Не всі цілі ворога вдалось збити
aimg Олена Чупровська
Фото: Скільки ракет і дронів випустила Росія по Україні цієї ночі (Getty Images)

Уночі росіяни атакували Україну балістичними, крилатими ракетами та дронами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ.

Чим атакувала Росія цієї ночі

Ворог застосував одразу кілька типів озброєння. За даними Повітряних сил, окупанти випустили по Україні:

  • 8 балістичних ракет "Іскандер-М";
  • 4 крилаті ракети Х-22;
  • 1 протирадіолокаційну ракету Х-31П.

Крім того, у повітряному просторі країни зафіксували 146 ворожих безпілотників.

Фото: У Повітряних Силах розповіли про результати роботи ППО (t.me/kpszsu)

Що вдалося збити силам ППО

Станом на ранок оборонцям вдалося знешкодити 3 ракети "Іскандер" та 129 дронів. Решта цілей досягла своїх напрямків.

Зафіксовано влучання 5 балістичних ракет "Іскандер-М/С-400", протирадіолокаційної ракети Х-31П та 16 ударних безпілотників одразу на 15 локаціях. Ще на 7 локаціях впали уламки збитої техніки. А от крилаті ракети Х-22/32 цілей так і не досягли.

Зокрема, вночі ворог атакував балістикою Київ. Унаслідок влучання балістичних ракет двоє людей загинуло.

Так, увечері 15 липня росіяни протягом кількох годин атакували Харків дронами та авіабомбою. У місті виникли пожежі й постраждали багатоповерхівки.

ТА ще раніше, 14 липня, у Харкові дрон влучив прямо у квартиру багатоповерхівки, через що сталося загоряння.

Тим часом Київ також уже атакували напередодні - у ніч на 14 липня ворог вдарив балістичними ракетами по Голосіївському та Дарницькому районах столиці.

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КиївУкраїнаППОПовітряні сили України