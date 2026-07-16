Українська ППО збила частину балістики та дрони цієї ночі, але є "прильоти"

Так, увечері 15 липня росіяни протягом кількох годин атакували Харків дронами та авіабомбою. У місті виникли пожежі й постраждали багатоповерхівки.

ТА ще раніше, 14 липня, у Харкові дрон влучив прямо у квартиру багатоповерхівки, через що сталося загоряння.

Тим часом Київ також уже атакували напередодні - у ніч на 14 липня ворог вдарив балістичними ракетами по Голосіївському та Дарницькому районах столиці.