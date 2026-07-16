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Украинская ПВО сбила часть баллистики и дроны этой ночью, но есть "прилеты"

09:52 16.07.2026 Чт
2 мин
Не все целые врага удалось сбить
aimg Елена Чупровская
Фото: Сколько ракет и дронов выпустила Россия по Украине этой ночью (Getty Images)

Ночью россияне атаковали Украину баллистическими, крылатыми ракетами и дронами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ.

Чем атаковала Россия этой ночью

Враг применил сразу несколько типов вооружения. По данным Воздушных сил, оккупанты выпустили по Украине:

  • 8 баллистических ракет "Искандер-М";
  • 4 крылатые ракеты Х-22;
  • 1 противорадиолокационную ракету Х-31П.

Кроме того, в воздушном пространстве страны зафиксировали 146 вражеских беспилотников.

Фото: В Воздушных Силах рассказали о результатах работы ПВО (t.me/kpszsu)

Что удалось сбить силам ПВО

По состоянию на утро защитникам удалось обезвредить 3 ракеты "Искандер" и 129 дронов. Остальные цели достигли своих направлений.

Зафиксировано попадание 5 баллистических ракет "Искандер-М/С-400", противорадиолокационной ракеты Х-31П и 16 ударных беспилотников на 15 локациях. Еще на 7 локациях рухнули обломки сбитой техники. А вот крылатые ракеты Х-22/32 целей так и не добились.

В частности ночью враг атаковал баллистикой Киев. В результате попадания баллистических ракет два человека погибли.

Так, вечером 15 июля россияне в течение нескольких часов атаковали Харьков дронами и авиабомбой. В городе возникли пожары и пострадали многоэтажки.

И еще раньше, 14 июля, в Харькове дрон попал прямо в квартиру многоэтажки, из-за чего произошло возгорание.

Тем временем Киев также атаковали накануне - в ночь на 14 июля враг ударил баллистическими ракетами по Голосеевскому и Дарницкому районам столицы.

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КиевУкраинаПВОВоздушные силы Украины