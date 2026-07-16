Украинская ПВО сбила часть баллистики и дроны этой ночью, но есть "прилеты"

Чем атаковала Россия этой ночью

Враг применил сразу несколько типов вооружения. По данным Воздушных сил, оккупанты выпустили по Украине:

8 баллистических ракет "Искандер-М";

4 крылатые ракеты Х-22;

1 противорадиолокационную ракету Х-31П.

Кроме того, в воздушном пространстве страны зафиксировали 146 вражеских беспилотников.

Фото: В Воздушных Силах рассказали о результатах работы ПВО (t.me/kpszsu)

Что удалось сбить силам ПВО

По состоянию на утро защитникам удалось обезвредить 3 ракеты "Искандер" и 129 дронов. Остальные цели достигли своих направлений.

Зафиксировано попадание 5 баллистических ракет "Искандер-М/С-400", противорадиолокационной ракеты Х-31П и 16 ударных беспилотников на 15 локациях. Еще на 7 локациях рухнули обломки сбитой техники. А вот крылатые ракеты Х-22/32 целей так и не добились.

В частности ночью враг атаковал баллистикой Киев. В результате попадания баллистических ракет два человека погибли.