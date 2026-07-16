Украинская ПВО сбила часть баллистики и дроны этой ночью, но есть "прилеты"

Ночью россияне атаковали Украину баллистическими, крылатыми ракетами и дронами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ.
Враг применил сразу несколько типов вооружения. По данным Воздушных сил, оккупанты выпустили по Украине:
Кроме того, в воздушном пространстве страны зафиксировали 146 вражеских беспилотников.
По состоянию на утро защитникам удалось обезвредить 3 ракеты "Искандер" и 129 дронов. Остальные цели достигли своих направлений.
Зафиксировано попадание 5 баллистических ракет "Искандер-М/С-400", противорадиолокационной ракеты Х-31П и 16 ударных беспилотников на 15 локациях. Еще на 7 локациях рухнули обломки сбитой техники. А вот крылатые ракеты Х-22/32 целей так и не добились.
В частности ночью враг атаковал баллистикой Киев. В результате попадания баллистических ракет два человека погибли.
Так, вечером 15 июля россияне в течение нескольких часов атаковали Харьков дронами и авиабомбой. В городе возникли пожары и пострадали многоэтажки.
И еще раньше, 14 июля, в Харькове дрон попал прямо в квартиру многоэтажки, из-за чего произошло возгорание.
Тем временем Киев также атаковали накануне - в ночь на 14 июля враг ударил баллистическими ракетами по Голосеевскому и Дарницкому районам столицы.