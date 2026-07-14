У Києві пролунали вибухи, росіяни атакували місто балістикою

Уночі 14 липня Повітряні сили попередили про ракету, що прямує на Київ. Керівник КМВА закликав мешканців негайно перебувати в укриттях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та керівника КМВА Тимура Ткаченка .

Внаслідок атаки зафіксована пожежа в Голосіївському районі міста за двома адресами, пише Тимур Ткаченко. Мер міста Віталій Кличко уточнив, що горять складські приміщення.

"Зберігається загроза застосування балістичного озброєння з півночі! Слідкуйте за нашими повідомленнями! До відбиття загрози перебувайте в укриттях", - повідомили Повітряні сили ЗСУ.

11 липня росіяни також атакували столицю балістикою ще до оголошенгя повітряної тривоги, а вперше таке сталося у ніч на 8 липня - тоді росіяни також завдали удару балістикою.

Останніми місяцями Росія все частіше атакує Київ, особливо починаючи з липня. Найсерйознішу комбіновану атаку зафіксували в ніч на 6 липня, коли ворог застосував дрони та ракети різних типів - найбільших руйнувань тоді зазнали Київ, область та Вишневе Бучанського району.