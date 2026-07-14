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У Києві пролунали вибухи, росіяни атакували місто балістикою

00:22 14.07.2026 Вт
2 хв
Ракети зафіксували одразу в кількох напрямках на Київщину
aimg Катерина Коваль
У Києві пролунали вибухи, росіяни атакували місто балістикою Фото: ракети прямували на столицю (facebook.comm/DSNS.GOV.UA)
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Уночі 14 липня Повітряні сили попередили про ракету, що прямує на Київ. Керівник КМВА закликав мешканців негайно перебувати в укриттях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та керівника КМВА Тимура Ткаченка.

О 00:16 Повітряні сили повідомили про ракету, що летить на Київ. За хвилину, о 00:17, стало відомо про ракети на Чернігівщині, що прямують курсом на Київщину.

Керівник КМВА Тимур Ткаченко закликав мешканців негайно перебувати в укриттях через загрозу удару балістикою.

В місті пролунала низка гучних вибухів.

Оновлено о 0:28

"Зберігається загроза застосування балістичного озброєння з півночі! Слідкуйте за нашими повідомленнями! До відбиття загрози перебувайте в укриттях", - повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Внаслідок атаки зафіксована пожежа в Голосіївському районі міста за двома адресами, пише Тимур Ткаченко. Мер міста Віталій Кличко уточнив, що горять складські приміщення.

11 липня росіяни також атакували столицю балістикою ще до оголошенгя повітряної тривоги, а вперше таке сталося у ніч на 8 липня - тоді росіяни також завдали удару балістикою.

Останніми місяцями Росія все частіше атакує Київ, особливо починаючи з липня. Найсерйознішу комбіновану атаку зафіксували в ніч на 6 липня, коли ворог застосував дрони та ракети різних типів - найбільших руйнувань тоді зазнали Київ, область та Вишневе Бучанського району.

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