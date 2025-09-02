РФ випустила по Україні 150 дронів з п'яти напрямків: є влучання

Атака на Україну 2 вересня

Нагадаємо, російська армія цієї ночі завдала масованого дронового удару по місту Біла Церква у Київській області. Внаслідок атаки сталася пожежа, одна людина загинула, є постраждалі.

Також під атакою загарбників опинилось місто Суми - там двічі лунали вибухи. Є постраждалі, які звернулися за амбулаторною допомогою, серед них - дитина.

А в Ізмаїльському районі Одеської області росіяни знову били по портах.

Більш детально про нічний обстріл - читайте у матеріалі РБК-Україна.