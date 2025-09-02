ua en ru
Ср, 03 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вбивство Парубія Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

РФ знову била по портах в Ізмаїльському районі: що відомо про наслідки

Одеська область, Вівторок 02 вересня 2025 02:42
UA EN RU
РФ знову била по портах в Ізмаїльському районі: що відомо про наслідки Ілюстративне фото: пожежа внаслідок російського обстрілу (Facebook dsns.gov.ua)
Автор: Марина Балабан

В ніч на 2 вересня російські війська вчергове атакували припортову інфраструктуру Ізмаїльського району.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Ізмаїльської районної державної адміністрації.

"Завдяки своєчасному реагуванню на загрозу вдалося запобігти значним руйнуванням та людським жертвам", - повідомили в РДА.

Пожежі оперативно ліквідовані.

Раніше повідомлялось про вибухи в Ізмаїльському районі та рух групи ворожих ударних БпЛА у бік Татарбунарського району Одеської області.

Російські війська атакували Ізмаїльський район 20 серпня. Внаслідок атаки була пошкоджена припортова інфраструктура. Також виникли пожежі. Постраждала одна людина.

Також цей район зазнав атаки в ніч на 2 липня. Тоді під ударом дронів-камікадзе типу "Шахед" опинилася Вилківська територіальна громада. Була пошкоджена припортова та туристична інфраструктура.

У ніч на 16 липня внаслідок атаки дронами Ізмаїльського району було вражено інфраструктурний об'єкт, виникла пожежа.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ізмаїл ДСНС
Новини
Під ударом були Луцьк, Хмельницький та Кіровоградщина: що відомо про нічний обстріл РФ
Під ударом були Луцьк, Хмельницький та Кіровоградщина: що відомо про нічний обстріл РФ
Аналітика
Путін посилить обстріли? Чи готова Україна до нових ударів по енергетиці
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Путін посилить обстріли? Чи готова Україна до нових ударів по енергетиці