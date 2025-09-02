ua en ru
Ср, 03 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вбивство Парубія Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Під ударом були Суми, Біла Церква та Одещина: що наразі відомо про нічний обстріл РФ

Вівторок 02 вересня 2025 07:02
UA EN RU
Під ударом були Суми, Біла Церква та Одещина: що наразі відомо про нічний обстріл РФ Ілюстративне фото: РФ дронами атакувала Україну 2 вересня (facebook.com_DSNSKHARKIV)
Автор: Наталія Кава

Російська Федерація у ніч на вівторок, 2 вересня, дронами атакувала низку населених пунктів України. Вже відомо про жертву та масштабні руйнування.

РБК-Україна розповідає все, що відомо про нічний удар дронами.

Головне:

  • росіяни запустили "Шахеди" з півночі та півдня;
  • під ударом опинились Суми, Біла Церква та Ізмаїльський район Одещини;
  • у Білій Церкві відомо про загиблого.

Чим били росіяни

За даними Повітряних сил, для обстрілу ворог застосував ударні дрони типу "Шахед". Декілька груп безпілотників фіксувались в акваторії Чорного моря. А також заходили у повітряний простір країни з півночі - через Сумську область.

Зокрема, Військово-Морські Сили вже повідомили, що сьогодні вночі під час повітряної атаки російських окупантів було збито 6 ворожих дронів-камікадзе "Shahed-136".

За даними Повітряних сил, Росія випустила по Україні 150 дронів з п'яти напрямків. Сили ППО знищили більшість ворожих цілей, проте було зафіксовано 30 влучань.

Під ударом були Суми, Біла Церква та Одещина: що наразі відомо про нічний обстріл РФ

Наслідки обстрілу

Суми

Російська армія двічі дронами вдарила по місту Суми. Станом на 07:00 відомо, що влучання сталось біля одного з дитячих садочків міста. Зокрема, зафіксовано прольоти безпілотників по нежитловому приміщенню у Зарічному районі міста.

Відомо і про постраждалих у Сумах, які звернулися за амбулаторною допомогою, серед них - дитина.

Ізмаїльський район

Також росіяни знову атакували припортову інфраструктуру Ізмаїльського району, Одеської області.

"Завдяки своєчасному реагуванню на загрозу вдалося запобігти значним руйнуванням та людським жертвам", - повідомили в РДА.

Пожежі оперативно ліквідовані.

Біла Церква

Найбільше цієї ночі постраждало місто Біла Церква, що у Київській області. Там вже відомо про одного загиблого - тіло чоловіка було виявлено під час ліквідації пожежі гаражного кооперативу.

Фото: наслідки нічної атаки РФ по Білій Церкві (t.me/bmrada)

Також відомо, що у місті фіксуються пошкодження скління багатоповерхових будинків, пожежі на території гаражного кооперативу, приміщень торгових та виробничих підприємств.

Місцевих жителів просять зачинити вікна через задимлення.

Фото: наслідки нічної атаки РФ по Білій Церкві (t.me/Mykola_Kalashnyk)

У ДСНС України показали фото наслідків атаки а Білу Церкву. Там уточнили, що внаслідок атаки виникли руйнація та займання ангарів і трьохповерхової будівлі підприємства. Наразі загорання ліквідовані.

На іншій локації рятувальники загасили загорання трьох будівель та приватних гаражів.

Фото: наслідки нічної атаки РФ по Білій Церкві (t.me/dsns_telegram)

При підготовці матеріалу використовувались дані Повітряних сил та інформація від місцевої влади.

Читайте РБК-Україна в Google News
Суми Біла Церква Ізмаїл Війна в Україні Повітряна тривога Атака дронів
Новини
Під ударом були Луцьк, Хмельницький та Кіровоградщина: що відомо про нічний обстріл РФ
Під ударом були Луцьк, Хмельницький та Кіровоградщина: що відомо про нічний обстріл РФ
Аналітика
Путін посилить обстріли? Чи готова Україна до нових ударів по енергетиці
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Путін посилить обстріли? Чи готова Україна до нових ударів по енергетиці