РФ выпустила по Украине 150 дронов с пяти направлений: есть попадания

Атака на Украину 2 сентября

Напомним, российская армия этой ночью нанесла массированный дроновой удар по городу Белая Церковь в Киевской области. В результате атаки произошел пожар, один человек погиб, есть пострадавшие.

Также под атакой захватчиков оказался город Сумы - там дважды раздавались взрывы. Есть пострадавшие, которые обратились за амбулаторной помощью, среди них - ребенок.

А в Измаильском районе Одесской области россияне снова били по портам.

Более подробно о ночном обстреле - читайте в материале РБК-Украина.