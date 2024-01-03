РФ випустила по Києву десять "Кинджалів", а в Бєлгороді знову були вибухи: новини за 2 січня

Війна Росії проти України: останні новини

Масований удар росіян по Україні 2 січня

Нагадаємо, російські окупанти 2 січня, атакували Україну ракетами та дронами-камікадзе "Шахед". Головною ціллю удару став Київ. Ворог запустив по столиці велику кількість крилатих ракет, а також 10 гіперзвукових ракет "Кинджал".

Попри таку результативну роботу ППО, у Києві та низці областей є постраждалі. Зокрема, у столиці поранення отримали десятки мирних мешканців через падіння уламків.

За даними рятувальників, внаслідок обстрілу по Україні, загальна кількість постраждалих більш як 120 людей.

Більш детально про наслідки удару можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

Обстріл Бєлгорода

Вчора зранку у російському Бєлгороді вже було "неспокійно". Жителі повідомляли про потужні вибухи.

Водночас Міноборони країни-агресора заявило про нібито збиття українських ракет "Вільха" у небі над областю.

В Японії через землетрус вже понад півсотні загиблих

У Японії через потужні землетруси загинули 57 людей. В окремих населених пунктах країни сильно пошкоджено будинки.

Нагадаємо, ще 1 січня стало відомо про сильні землетруси в Японії. Усього їх зафіксували понад 100 за 12 годин. Найпотужніша - магнітудою 7,6 бала.

Партизани проникли на завод авіаційної та ракетної техніки в Росії

Представники Сил спротиву зафіксували на Мічурінському заводі авіаційної та ракетної техніки в Тамбовській області (РФ) склади з готовим обладнанням. Відповідну інформацію партизани передали Силам оборони України.

У підпіллі зазначили, що руху вдалося залучити до співпраці працівника цього заводу, який є важливим військово-промисловим підприємством країни-агресора, що випускає обладнання для систем управління авіаційною та ракетною технікою.

ЗСУ знищили ворожий розвідувальний комплекс "Ястреб-АВ"

Військові Збройних сил України знищили найсучасніший ворожий розвідувальний комплекс "Ястреб-АВ".

Зауважимо, що лиш вчора вранці російські ЗМІ з посиланням на Міноборони РФ повідомили, що окупаційні війська в Україні отримали "Ястреб-АВ".

Раніше про застосування цієї РЛС росіяни не повідомляли, її випробування завершилися лише у 2021 або 2022 році.

Фінляндія посилила візові вимоги

Фінляндія підвищила добову фінансову вимогу для мандрівників до 50 євро на день подорожі. Також країна ввела зобов'язання щодо підтримки візи Шенгенської зони стосовно утримання та розміщення.

Посилення вимог до віз запроваджуються з січня цього року.

Правоохоронці вивезли з Авдіївки групу людей

"Білим янголам" вдалося вивезти ще шістьох людей з Авдіївки. Серед евакуйованих були й важкопоранені.

Правоохоронці поділились історіями евакуйованих мешканців Авдіївки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.