Масштабний обстріл України 2 січня: зросла кількість жертв

В Україні зросла кількість жертв та постраждалих в результаті сьогоднішньої масованої атаки Російської Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу надзвичайних ситуацій України .

За даними рятувальників, станом на 17:00 кількість постраждалих, в наслідок сьогоднішнього обстрілу по Україні, зросла до 127. Відомо, що 5 людей загинуло.

ДСНС повідомила, що в містах досі працюють бригади рятувальників:

триває ліквідація пожеж за двома адресами у Подільському районі Києва,

у Харкові тривають роботи з демонтажу аварійних конструкцій житлового будинку.

Фото: росіяни обстріляли Україну (t.me/dsns_telegram)

Масований удар росіян

Нагадаємо, російські окупанти сьогодні, 2 січня, намагалися атакувати Україну ракетами та дронами-камікадзе "Шахед".

Головною ціллю ракетного удару став Київ. Ворог запустив по столиці велику кількість крилатих ракет, а також 10 гіперзвукових ракет "Кинджал".

Сили протиповітряної оборони змогли збити 72 російські ракети. Внаслідок падіння уламків у Києві є постраждалі.

Більш детально про наслідки удару можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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