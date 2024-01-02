ЗСУ знищили найсучаснішу російську РЛС. Росія лише нещодавно відправила її на війну

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сил спеціальних операцій Збройних сил України.

Військові пояснили, що під час ведення розвідки на Південному напрямку екіпаж БпАК 73-го морського центру ССО виявив комплекс артилерійської розвідки 1К148 "Ястреб-АВ".

Оператори Сил спеціальних операцій разом із дружнім підрозділом Сил оборони 140-м ОРБ скоригували по ворожій цілі вогонь HIMARS.

"Унаслідок вогневого ураження комплекс "Ястреб-АВ" противника знищено", - зауважили військові.

Зауважимо, що "Ястреб-АВ" вважається найсучаснішим російським радіолокаційним комплексом, який використовують для розвідки вогневих позицій артилерії.

За допомогою РЛС він здатний відстежувати траєкторію ракет противника та обчислити точні координати позицій його артилерії. Ці дані передаються артилерії для ураження позицій.

Сьогодні вранці російські ЗМІ з посиланням на Міноборони РФ повідомили, що окупаційні війська в Україні отримали "Ястреб-АВ". Раніше про застосування цієї РЛС росіяни не повідомляли, її випробування завершилися лише в 2021 або 2022 році.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, в Україні на фронті упродовж минулої доби відбулося 64 бойових зіткнень. Сили оборони продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку.

На Херсонському напрямку Сили оборони продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій.

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