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Військові РФ обстріляли Нікополь: є поранені та руйнування (фото)

Нікополь, Вівторок 02 січня 2024 15:34
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Військові РФ обстріляли Нікополь: є поранені та руйнування (фото) Фото: росіяни атакували Нікополь (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Військові Російської Федерації сьогодні, 2 січня, знову атакували Нікополь Дніпропетровської області. В результаті ворожого удару постраждало 2 людини, а місто зазнало руйнувань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

Через російську атаку в місті було поранені двох людей: 50-річний чоловік госпіталізований у стані середньої тяжкості, ще один постраждалий 59 років лікуватиметься амбулаторно.

Фото: росіяни атакували Нікополь (t.me/dnipropetrovskaODA)

"Ворожі снаряди наробили біди у місті. Пошкоджені приватне та промислове підприємства, дитсадок, паркова інфраструктура, торгівельний павільйон", - повідомив Лисак.

За його словами, через атаку РФ в місті також понівечені:

  • 3 багатоповерхівки,
  • 16 приватних будинків
  • 5 господарських споруд, 2 - знищені.
  • авто,
  • лінія електропередач,
  • газогони.

Нічна атака безпілотниками по території України

У ніч на 2 січня Росія випустила по Україні 35 ударних безпілотників. Сили ППО знищили всі ворожі цілі.

У Києві уламки збитих безпілотників впали у двох районах міста. На місці падіння виникли пожежі.

У новорічну ніч російські терористи атакували Україну 90 дронами-камікадзе Shahed та вісьмома ракетами. Силам протиповітряної оборони вдалося знищити 87 ворожих безпілотників.

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