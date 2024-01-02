Партизани проникли на завод авіаційної та ракетної техніки в Росії

Представники Сил спротиву зафіксували на Мічурінському заводі авіаційної та ракетної техніки в Тамбовській області (РФ) склади з готовим обладнанням. Відповідну інформацію партизани передали Силам оборони України.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Telegram кримського руху спротиву "Атеш".

У підпіллі зазначили, що руху вдалося залучити до співпраці працівника цього заводу, який є важливим військово-промисловим підприємством країни-агресора, що випускає обладнання для систем управління авіаційною та ракетною технікою.

За даними агента "Атеш", нині там почали виробляти електроприлади для бойових літаків "Су", а також безпілотників.

Партизани додали, що виготовлені компоненти направляються до Москви і Татарстану.

"Згідно з нашим агентом, локалізувати низку компонентів для військових потреб підприємству вдалося після відвідування китайської делегації у травні цього року", - йдеться в повідомленні.

Дані щодо виробництва на цьому заводі та готової продукції на складах підпільники розкрили українським захисникам.

"Після недавніх варварських російських атак відпали будь-які обмеження на удари по території РФ. Тому готуємось до феєрверка. Розплата буде", - наголошують у русі.

Партизанський рух "Атеш" працює на Мічурінському заводі авіаційної та ракетної техніки в Росії (фото: t.me/atesh_ua)

Діяльність українських партизанів у Росії

Українські підпільники та представники Сил спротиву ведуть активну розвідку на тільки на окупованих теренах, а також на території країни-агресора. Партизани збирають інформацію про розташування російських військових частин, техніки, складів боєприпасів тощо. Надалі така інформація передається Силам оборони України.

Раніше повідомлялося, що агенти підпільників нещодавно отримали доступ до таємних документів Дубненського машинобудівного заводу (Московська область, РФ). Вони дізналися про проблеми із виробництвом крилатих ракет Х-32.

Перед тим партизани проникли на територію бази 107-го спеціального моторизованого полку в Москві, де виявили слабкі місця в охороні об'єкта.

Також представники руху влаштували вилазку на новий завод із виробництва ракет у Москві. Він розташований у спальному районі російської столиці Некрасівка, в індустріальному парку "Руднєво". Територія підприємства займає майже 100 тис. кв. метрів.

А до того партизани проникли на військовий аеродром у Нижньому Новгороді в РФ, та показали фото винищувачів.