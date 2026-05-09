Попри перемир'я, окупанти активізували штурми на двох напрямках, - Генштаб

Російські війська ігнорують заяви про припинення вогню, посиливши тиск на сході та півдні України. Найбільша кількість зіткнень зафіксована на Покровському та Гуляйпільському відрізках фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ .

Ситуація на сході та півночі

За інформацією Генштабу, на Покровському напрямку окупанти 17 разів намагалися потіснити українських воїнів із займаних позицій у бік населених пунктів Білицьке, Никанорівка, Дорожнє, Родинське, Новоолександрівка, Удачне, Василівка, Молодецьке та Новомиколаївка. Дві атаки у цьому секторі тривають.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано сім штурмів, на Лиманському - чотири. Окремі атаки ворога зафіксовані на Краматорському, Південно-Слобожанському та Курському напрямках.

Обстріли прикордоння та активність на півдні

На Гуляйпільському напрямку відбулося 13 атак у бік позицій наших захисників. Бойові дії точилися біля Нового Запоріжжя, Рибного, Цвіткового, Залізничного та інших населених пунктів.

Ворог також активно обстрілює Сумщину. Сьогодні від ударів постраждали райони населених пунктів Рогізне, Волфине, Кореньок, Атинське, Уланове та Кучерівка.

На Куп’янському, Слов’янському, Оріхівському та Придніпровському напрямках активних наступальних дій ворога наразі не зафіксовано.